29.12.2019

Unfall bei Edenbergen: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Bei Edenbergen kam es auf der A8 am Sonntagabend zu einem Unfall, in den zwei Autos verwickelt waren.

Es sah zunächst schlimmer aus als es am Ende war: Auf der Autobahn A8 kam es am frühen Sonntagabend bei Edenbergen zu einem Verkehrsunfall. Die A8 war zeitweise gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Es sah zunächst schlimmer aus als es am Ende war: Auf der Autobahn A8 kam es am frühen Sonntagabend bei Edenbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos stark demoliert und Fahrzeugteile über die ganze Autobahn geschleudert wurden. Wie die Polizei berichtete, gab es aber zum Glück nur zwei leicht Verletzte. Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Autobahn durch die Feuerwehr war die A8 etwa eine Stunde lang blockiert. Der Verkehr in Richtung München konnte durch das Areal der Raststätte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte gegen 17:10 Uhr der Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta auf Höhe des Ausfädelungsstreifens zum Rastplatz Edenbergen von der rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Ein dort fahrender Mercedes konnte dem Ford nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Daraufhin schleuderte der Ford nach rechts gegen einen Mazda. Bei dem Unfall wurden der 53-jährige Ford-Fahrer sowie die 20-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Uniklinikum nach Augsburg gefahren. An den drei Fahrzeugen entstand Schaden im Gesamtwert von ca. 26.000 Euro.

Zur genaueren Klärung der Unfallursache sucht die Autobahnpolizei Gersthofen jetzt noch unter der Telefonnummer 0821/323-1910 Zeugen zum Unfallhergang. (wer)

