vor 16 Min.

Unfall beim Abbiegen in Gersthofen an der Donauwörther Straße

Ein kleiner Irrtum hat am Donnerstag zu einem Unfall in Gersthofen an der Donauwörther Straße geführt.

Ein Autofahrer geht in Gersthofen davon aus, dass sein Vordermann geradeaus fährt. Dabei wollen beide Fahrer in die gleiche Richtung abbiegen.

Ein kleiner Irrtum hat am Donnerstag zu einem Unfall in Gersthofen an der Donauwörther Straße geführt. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro.

Ein 45-jähriger Autofahrer stand gegen 10 Uhr an der Donauwörther Straße an der roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte er laut Polizei auf die Linksabbiegespur in Richtung Bauerstraße fahren. Der dahinter befindliche 68-jährige Autofahrer dachte, der 45-Jährige fahre geradeaus und wollte links vorbei. Beide Fahrzeuge streiften sich, die Fahrer blieben unverletzt. (thia)

Themen folgen