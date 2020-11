11:00 Uhr

Unfall beim Ausparken in Neusäß

Zu einem Unfall beim Ausparken ist es am Samstagabend in Neusäß gekommen.

Als er von einem Parkplatz in Neusäß ausfahren will, übersieht ein junger Autofahrer einen anderen Wagen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Ausparken ist es am Samstag gegen 17.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Neusässer Daimlerstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 23-Jähriger nach links in die Daimlerstraße einfahren.

Hierbei übersah er den Wagen eines 51-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro. Das Fahrzeug des 51-jährigen musste abgeschleppt werden. (kinp)

