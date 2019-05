vor 15 Min.

Unfall mit vier Verletzten bei Wollishausen

B300 war länger gesperrt. Grund war ein Fahrfehler

Eine unvorsichtige Kreuzungsüberquerung hatte am Freitag in Wollishausen unter anderem zwei Schwerletzte zur Folge.

Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 11.10 Uhr der 28-jähriger Fahrer eines Pick-up mit Anhänger die B300 von der Kohlstattstraße in Wollishausen aus kommend geradeaus in Richtung Kutzenhausen überqueren. Dabei übersah er einen auf der bevorrechtigten B300 von links aus Ustersbach kommenden und Richtung Gessertshausen fahrenden Wagen. Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Der 28-jährige Unfallverursacher sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, wobei der Fahrer in die Uniklinik zur weiteren Behandlung gebracht wurde. Schwerer traf es den 63-jährigen Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin in dem anderen Auto. Sie wurden schwer verletzt ebenfalls in die Uniklinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Außer an den Wagen entstand noch Sachschaden an der Kreuzungsbeschilderung. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf rund 40000 Euro. An den Aufräumarbeiten waren zudem die Feuerwehren Gessertshausen und Wollishausen beteiligt. Die B300 war während der Unfallaufnahme eine längere Zeit komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. (jah)

