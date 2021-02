vor 6 Min.

Unfallfahrer kümmert sich nicht um Schaden

Auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen ist ein Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Von Gunter Oley

Einen Schaden am Radlauf muss ein Autobesitzer reparieren lassen, der seinen Wagen vor einem Pflegeheim in Zusmarshausen geparkt hat. Der Verursacher ist geflüchtet.

Auf dem Parkplatz in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen war ein Mercedes CLA von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, geparkt. In dieser Zeit wurde der Wagen nach Angaben der Polizei auf der linken Seite am hinteren Radlauf von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich nicht darum gekümmert und ist geflüchtet. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

