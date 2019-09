11:55 Uhr

Unfallfahrer lässt 19-Jährige stehen und braust davon

Ein Transporterfahrer verursacht in Gersthofen einen Unfall. Sein Kommentar dazu verwirrt die junge Frau so sehr, dass sie sich das Kennzeichen nicht merkt.

Eine besonders dreiste Unfallflucht hat es am Dienstag in Gersthofen gegeben. Eine 19-jährige Autofahrerin war gegen 9 Uhr auf der Adelbertstraße unterwegs und bemerkte einen Mann, der mit seinem roten Transporter rückwärts in eine Hofeinfahrt fuhr. Als die junge Frau gerade auf Höhe der Einfahrt war, zog der Transporter-Fahrer unvermittelt an und fuhr wieder auf die Straße. Dabei touchierte er laut Polizei den Wagen der 19-jährigen.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, sagte der Frau, jeder solle doch seinen Schaden selbst bezahlen, lief zurück zu seinem Transporter und fuhr davon. Die 19-Jährige war so perplex, dass sie sich das Kennzeichen nicht gemerkt hat. Ihr entstand am Auto ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

