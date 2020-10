09:25 Uhr

Unfallflucht: Unbekannter fährt mit Auto gegen Baum

Einen Baum, drei Holzpfosten und ein Verkehrszeichen hat ein Unbekannter mit seinem Auto umgefahren. Nun ermittelt die Polizei.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Meitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Auto einen Baum, drei Holzpfosten und ein Verkehrszeichen um. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Donauwörther Straße (bei Via Claudia).

Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro

Dadurch knickten sämtliche Gegenstände um. Der Unfallverursacher, der laut Polizei einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte, flüchtete anschließend. (kinp)

