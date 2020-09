vor 31 Min.

Unfallflucht: Unbekannter verliert bei Horgau Kontrolle über seinen Wagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf der Kreisstraße A5 bei Horgau die Kontrolle über sein Auto verloren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 1 Uhr nachts die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei war der Mann auf der Kreisstraße A5 in Richtung Horgauer Bahnhof unterwegs. Nach dem Aystetter Weg kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte durch einen Gartenzaun in ein angrenzendes Grundstück.

Auto kracht durch Gartenzaun auf Grundstück an der Kreisstraße A5

Der noch unbekannte, vermutlich männliche, Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten, hatte die Polizei aber erst am Montagvormittag informiert. Nun bittet die Polizei Zusmarshausen nach Hinweisen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

