02.11.2020

Unfallflucht auf dem Lehrerparkplatz am Diedorfer Gymnasium

Auf dem Lehrerparkplatz am Diedorfer Gymnasium hat ein Unbekannter am Freitag einen Fiat 500 beschädigt.

Am Gymnasium in Diedorf wird von einem unbekannten Autofahrer ein Fiat 500 beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Lehrerparkplatz am Schmuttertalgymnasium in Diedorf ist am Freitag ein geparkter Fiat 500 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. An dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

