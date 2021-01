vor 46 Min.

Unfallflüchtiger in Gersthofen wird von zwei Zeugen beobachtet

Der Fahrer eines Kastenwagens bleibt in Gersthofen beim Einparken an einem anderen Auto hängen. Er steigt aus, sammelt die beschädigten Teile ein und fährt davon.

Beim Einparken hat ein Kastenwagenfahrer ein geparktes Auto beschädigt. Der Mann fuhr zwar einfach davon, weit kam er aber nicht.

Gegen 9.45 Uhr wollte der Fahrer seinen Kastenwagen an der Heinrich-Heine-Straße einparken. Dabei blieb er laut Polizei mit seinem Fahrzeugheck an einem geparkten Auto hängen. Der Fahrer stieg nach dem Anstoß aus, sammelte seine Fahrzeugteile auf, lud diese ein und fuhr von dannen. Den Unfall hatten aber zwei Zeugen beobachtet. Einer von ihnen verständigte die Polizei, die den Unfallverursacher in der Nähe antreffen konnte. Der 47-jährige Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Der Gesamtschaden beträgt rund 4500 Euro. (thia)

Themen folgen