Unfallopfer verfolgt Autodieb

Auf einem Feldweg bei Maingründel endet die Flucht eines 41-Jährigen

Er wolle sich den Wagen nur mal eben von innen ansehen, einfach kurz reinsetzen und das Auto umparken. So ähnlich könnte ein 41-Jähriger einen Zufallsbekannten zu einer Probefahrt in dessen BMW überredet haben. Wie die Polizei berichtet, nahm die Testfahrt für den Autobesitzer aber ein dramatisches Ende. Anstatt den BMW wieder zu seinem Eigentümer zurückzubringen, fuhr der 41-Jährige in der Gersthofer Bahnhofstraße auf und davon.

Erst am Sonntagmorgen bekam die Polizei einen Hinweis auf das gestohlene Auto. Bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen ging ein Hinweis über einen Diebstahl in einer Bäckerei an der Unterfeldstraße in Gessertshausen ein. Zeugen meldeten: Der Dieb flüchtete mit einem BMW.

Die Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen, deshalb stellte die Polizei fest, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um den gestohlenen Wagen aus Gersthofen handelte. Kurze Zeit später tauchte eben dieser Wagen wieder auf. Am Sonntagnachmittag meldete ein 37-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der B300 am Ortsausgang von Gessertshausen in Richtung Ustersbach. Dort krachte der gesuchte Wagen in das Heck des Autos des 37-Jährigen, überholte anschließend und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Fahrer des geschädigten Autos folgte ihm bis nach Maingründel.

Dort bog der mutmaßliche Täter mit dem gestohlenen BMW in einen Feldweg ein und wollte dort umdrehen. Doch der 37-Jährige blockierte dem Mann die Ausfahrt. Der BMW-Fahrer rammte daraufhin das Auto des 37-Jährigen und einen weiteren geparkten Wagen und versuchte vorbeizukommen.

Als die Polizei kam, bestätigte sich: Bei dem Fahrer handelte es sich um den 41-jährigen Mann, der in Gersthofen den BMW gestohlen haben soll. Die Beamten nahmen ihn fest. Ihm wird eine Reihe von Delikten vorgeworfen: Diebstahl eines Autos, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Konsequenz: Der Mann landete gestern vor dem Haftrichter, der über eine Untersuchungshaft zu entscheiden hat. (mahei)

