vor 19 Min.

Unfallopfer wird mit Anzeige „belohnt“

Ein Auffahrunfall, den eine Frau an seinem Lastwagen verursachte, hatte für einen Fahrer mehrfach unangenehme Folgen.

Diesmal war das Unfallopfer doppelt gestraft: Am Dienstag fuhr eine 19-jährige Autofahrerin gegen 15.40 Uhr auf der Verbindungsstraße von Neusäß in Richtung Hirblingen. Den stockenden Verkehr vor einem Kreisverkehr nahm sie nach Angaben der Polizei zu spät wahr. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch sie in das Heck eines Lastwagens krachte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Führerschein des 48-jährigen Lastwagenfahrers abgelaufen war. Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (lig)

