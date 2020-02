vor 20 Min.

Ungebetene Gäste prügeln sich bei Geburtstagsparty in Wollishausen

Bei einer privaten Party in Wollishausen kam es am Samstagmorgen zu einer Schlägerei.

Eine Geburtstagsparty in Wollishausen eskaliert, als zwei ungebetene Gäste kommen. Sie prügeln sich mit Partygästen.

Eine Geburtstagsparty in Wollishausen ist am Samstag gegen 4 Uhr morgens eskaliert. Im Jugendzentrum fand laut Polizei eine private Geburtstagsfeier statt. Als dort zwei Männer im Alter von 28 und 33 Jahren auftauchten und sich eigenständig einladen wollten, wurden sie von den Partygästen abgewiesen. Letztendlich gerieten die Männer mit den Partygästen in Streit, in dessen Verlauf sie auf zwei der Partygäste einschlugen und diese leicht verletzten.

Klaffende Wunde an der Handinnenseite

Einer der Täter stürzte bei der Auseinandersetzung über einen Stehtisch und zog sich durch am Boden liegende Glasscherben eine klaffende Wunde an der Handinnenseite zu, welche in der Uniklinik Augsburg ambulant behandelt werden musste. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (kinp)

