vor 42 Min.

Uniklinik: Die Stadtberger SPD will einen Masterplan

Kritik an Stadtbergen: Nimmt die Stadt bei den Planungen für Gewerbe und Wohnbau nur eine Zuschauerrolle ein?

Von Maximilian Czysz

Die Uniklinik kommt in großen Schritten. Und wie stellt sich Stadtbergen darauf ein? Die Frage brennt vielen unter den Nägeln. Im Stadtrat taucht das Thema immer wieder auf, wenn es um die befürchtete Verkehrsbelastung und die Parkplatzsituation durch den neuen Campus geht. Aber einen Masterplan, der sich mit den Entwicklungen und Auswirkungen auseinandersetzt, gibt es bislang nicht.

Die SPD-Fraktion stellte deshalb unter anderem eine „Strategiekommission“ zur Diskussion. Mitglieder sind Stadtbergen, Neusäß und Augsburg. Die jeweiligen Vertreter sollen akute Frage zu Verkehr, Wohnen und sonstiger Infrastruktur behandeln. Gemeinsam sollen Maßnahmen untereinander abgestimmt und dann beschlossen werden. Außerdem fordert die SPD, dass die Stadtverwaltung den Stadtrat regelmäßig über neuere Entwicklungen informiert. Darauf ging Verwaltungs-Geschäftsleiter Holger Klug ein: „Bisher hatten wir nur relativ wenig Informationen.“

Geld für Untersuchungen und Planungen

Die SPD regte auch einen Stadtberger Medizinerausschuss und eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Uniklinik nach dem Biberbacher Modell von „Vital dahoim“ an. Außerdem sollte die Stadt Geld für Untersuchungen und Planungen bereitstellen – Neusäß hatte schon vor Monaten eine Studie in Auftrag gegeben. Sie soll Aufschluss darüber geben, wie viel Gewerbefläche künftig in Neusäß für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung benötigt wird und vor allem wo. Von 250 Betrieben hatten sich 55 an der Befragung beteiligt. Apropos Gewerbe: Dem Stadtberger Stadtrat Johannes Münch (Pro Stadtbergen) war der Antrag der SPD zu dünn, weil das Thema Gewerbe ausgeklammert wurde.

Vor einem Jahr wollte Münch das Thema Gewerbe an der B300 wieder auf den Tisch bringen – ein heiß diskutiertes Thema, das 2016 zu einem Bürgerentscheid führte. Die Mehrheit der Stadtberger lehnte ein neues Gewerbegebiet auf der freien Fläche ab. Jetzt erinnerte Münch: Die Bindungsfrist für den Bürgerentscheid sei abgelaufen. Das Votum greife nicht mehr. Es liege in der politischen Verantwortung der Stadt, für mehr geeignete Flächen zu sorgen. Gleichzeitig attackierte er das Begehren: „Irgendwelche Stadträte“ hätten eine Gewerbeansiedlung „mit Strohmännern blockiert“.

Bewohner im Virchow-Viertel brauchen eine Entlastung

Bürgermeister Paul Metz wollte das nicht im Raum stehen lassen und bat Münch, die Behauptung zurückzunehmen. Der entgegnete, dass das „rein metaphorisch“ gemeint sei. Metz wurde energischer, nachdem Günther Oppel (Pro Stadtbergen) kritisierte hatte, dass die Stadt nur eine Zuschauerrolle einnehme. Oppel fragte: „Wollen wir eigene Positionen entwickeln oder wollen wir zusehen, was Augsburg und Neusäß machen?“ Und: „Wir haben keine eigene Vorstellung.“ Metz sagte darauf: „Wir wissen genau, wohin wir wollen. Wir wollen die Nähe zur Uniklinik nutzen.“ Einen Druck, neue Baugebiete auszuweisen, sehe er nicht. Auch in die Diskussion um neue Gewerbeflächen wolle er nicht einsteigen. Synergien sollten genutzt und Belastungen von der Stadt ferngehalten werden. Vor allem bräuchten die Bewohner im Virchow-Viertel eine Entlastung. Josef Kleindienst von der CSU-Fraktion bezeichnete die SPD-Vorschläge als „Schaufensterantrag“.Seine Kollegin Ingrid Strohmayr schlug vor, ein Parkhaus zu bauen.

Themen Folgen