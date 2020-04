15:42 Uhr

Unplugged-Livestream: Bonfire geben eine Zugabe

Aufgrund der großen Nachfrage gibt die Hardrockband Bonfire am Dienstag, 7. April, ab 20.15 Uhr eine Zugabe mit einem Unplugged-Konzert im Livestream.

Von Oliver Reiser

Nachdem die Hardrockband Bonfire letzte Woche in den PM7 Studios Augsburg über eine Stunde im Geistertalk mit Moderatorin Tina Schüssler saßen, wurden im Livestream Tausende Klicks sämtlicher Portale gezählt. Aufgrund der großen Nachfrage wird es deshalb am Dienstag, 7. April, ab 20.15 Uhr eine Zugabe geben. Gitarrist Hans Ziller und Sänger Alexx Stahl werden live im TV-Studio eine exklusive Unplugged-Session mit einigen Songs ihres aktuellen Albums „Fistful of Fire“ präsentieren, das seit einer Woche als Hardrock-Bestseller auf Platz eins steht.

Wegen der Corona-Krise gibt es für Bonfire eine Premiere

Bonfire gibt es schon seit über 30 Jahren, aber das ist auch für Bandgründer Hans Ziller eine Premiere: „Es ist das erste Mal, dass wir ein Unplugged-Geisterkonzert im Livestreaming spielen.“ Das Duo wird zudem mit Tina Schüssler im Talk sitzen. Die ehemalige Boxerin will dabei ungeklärte Fragen zu Bonfire in den Ring werfen.

läuft über Facebook, YouTube oder über die Homepage jeweils unter dem Kanal: PM7 Studios. Direkter Link: https://live.pm7studios.com

