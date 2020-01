07:11 Uhr

Unser Adventsrätsel 2019: Hätten Sie es gewusst?

Rätsel 1, Buchstabe 14: Wer in der Klosterkirche in Holzen heiraten möchte, muss sich lange vorher anmelden.

Beim Adventsrätsel unserer Zeitung war Heimatkunde gefragt. Ganz leicht war es nicht, doch überraschend viele Leser haben schnell die Lösung gefunden. Das sind die Gewinner.

Ganz ehrlich: Das Adventsrätsel war teilweise nicht gerade leicht. Gesucht waren Orte, in denen markante Kirchen stehen. Von den Gotteshäusern wurden Tag für Tag entweder Details gezeigt oder Ausschnitte der Fassade. Auch in der Beschreibung gab es den ein oder anderen Tipp.

Aus den Ortsnamen musste dann ein Buchstabe notiert werden – am Ende ergaben alle Buchstaben eine Lösung, die insgesamt aus 21 Zeichen besteht: „Leise rieselt der Schnee.“ So heißt das bekannte Weihnachtslied, das der Pfarrer Eduard Ebel dichtete. Wer ein Türchen verpasst hatte, konnte trotzdem am Adventsrätsel teilnehmen. Denn nach Weihnachten zeigten wir zum Abschluss eine Übersicht.

Bei vielen Lesern kam das außergewöhnliche Rätsel zur Einstimmung auf Weihnachten bestens an. Einige haben sich die einzelnen Folgen oder die große Übersicht ausgeschnitten – im Sommer geht es dann aufs Rad, um die Kirchen aus nächster Nähe selbst bewundern zu können.

Das sind die Hauptpreise

Preis Ein Gutschein im Wert von 100 Euro für Busreisen Nussbaum in Biburg geht an Xaver Nadler aus Welden . Preis Einen Gutschein im Wert von 80 Euro für das Pflanzenparadies Wörner in Neusäß-Vogelsang bekommt Ilka Sailer aus Stadtbergen . Preis Einen Gutschein im Wert von 50 Euro für das Gasthaus Neue Post in Meitingen hat Peter Meier aus Neusäß gewonnen.

Wegen der großen Teilnehmerzahl haben wir noch weitere Preise organisiert

Buch „Mordsgeschichten“ von Maximilian Czysz geht an: Bernarda Heberle aus Stadtbergen , Paula Huttner aus Heretsried-Lauterbrunn , Gisela Hör aus Dinkelscherben , Karl Hans Wagner aus Langweid , Alois Stuhler aus Meitingen .

von geht an: aus , aus , aus , aus , aus . AZ-Gartenkalender „Gartenglück in Schwaben und Oberbayern“ haben gewonnen: Marianne Büchele aus Meitingen , Maria Perkl aus Anried, Familie Gründonner aus Bonstetten , Manuel Kranzfelder aus Kutzenhausen , Rosa Meier aus Adelsried , Klauspeter Nill aus Neusäß , Georg Spengler aus Dinkelscherben , Eva Marsoun-Wurm aus Welden-Reutern, Helene Gemeinhardt aus Fleinhausen, Erwin Memminger aus Adelsried , Rudolf Karnitschky aus Langweid , Liesa Fischer aus Streitheim , Viktoria Meier aus Meitingen , Margit Hartmann aus Horgau und Erika Leger aus Deubach.

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen!

Die ausgelosten Gewinner können ihre Preise ab Dienstag, 7. Januar, 9 Uhr in der Redaktion Augsburger Land, in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen abholen. Bei Nachfragen können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 0821/29821-40 mit uns in Verbindung setzen.





