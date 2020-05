vor 18 Min.

Unter den Besten

Posthalterei wird ausgezeichnet

Die alte Posthalterei in Zusmarshausen gehört zu den besten Tagungshotels in Deutschland. Ausgezeichnet wurde das Hotel von den Machern des Buchs „Die besten Tagungshotels in Deutschland.“ Demnach werden darin die besten Häuser, die ein strenges Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen haben, vorgestellt.

Jedes Haus sei ausführlich und individuell durch einen Autor beschrieben, der das Hotel persönlich in Augenschein nahm und über Monate auch beobachtet hat, erklären die Initiatoren. Die Entscheidung über die Aufnahme oder Ablehnung eines Hotels sei an die Einhaltung eines sieben Eckpunkte umfassenden Kriterienkataloges sowie den persönlichen Prüfbesuch eines Journalisten vor Ort gebunden. Zu den Aufnahme- und Bewertungskriterien gehören unter anderem die Beschaffenheit und Lage der Tagungsräume einschließlich der Pausenzonen, das Angebotsverhalten, die hoteleigene Gastronomie, die Qualität der gebotenen Serviceleistungen sowie der Logisbereich und das Tagungsumfeld. (AL)

Themen folgen