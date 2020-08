vor 33 Min.

Unterhaltsame Schnitzeljagd in Ustersbach

Start der Schnitzeljagd ist am Feuerwehrhaus in Ustersbach. Bevor sie losgeht, muss dort aber erst eine Kiste gefunden werden.

Jugendförderung hat ein besonderes Sommer-Angebot

Die Mitglieder des örtlichen Vereins Jugendförderung sind stolz. Auch in Corona-Zeiten hat das Organisationsteam unter der Leitung von Ramona Schweinberger mit Unterstützung von Bernadette Krötz und Angelika Ortner ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Als Besonderheit haben sie heuer eine Sommerschnitzeljagd initiiert.

Die Kurse im Rahmen des Ferienprogramms finden dieses Mal unter Beachtung der Hygienemaßnahmen und mit verringerter Teilnehmerzahl statt. „Trotzdem haben wir zahlreiche Anmeldungen und sind stolz, unter erschwerten Bedingungen gestartet zu sein“, sagt Angelika Ortner.

Auch heuer wird den Kindern ein buntes Angebot serviert. Lediglich die in der Vergangenheit präsentierten Veranstaltungen Lesenacht, Diabolokurs und Kinoabend entfallen. Während zu den aktuellen Terminen Anmeldungen nicht mehr möglich sind, hat das Organisationsteam allerdings noch für den ganzen August eine Sommerschnitzeljagd ausgeklügelt.

Hier ist eine Anmeldung nicht notwendig. Und: Mitmachen kann jeder. Das Geländespiel ist ausgerichtet für Vier- bis Zehnjährige. Die Organisatoren sind jedoch sicher, dass auch Größere oder Ältere ihren Spaß daran haben.

Was hinter der Jagd steckt, ist kurz erläutert: Im Wald der wilden Tiere in Ustersbach ist ein wertvoller Schatz versteckt. Er wird von einem Wächter gehütet. Doch dieser passt nicht ordentlich auf. Ein freches Waldtier nutzt die Gelegenheit und stiehlt den Schlüssel der Schatzkiste. Zwar haben alle Tiere den Dieb bei der Flucht gesehen, doch Waldtiere halten stets zusammen. Die Folge: Sie verraten nicht den Täter. In dieser Situation müssen die Teilnehmer der Schnitzeljagd ran. Sie versuchen, den frechen Schlüsseldieb zu fangen.

Start des Spiels ist am Ustersbacher Feuerwehrhaus, Espach 2. Dort ist zunächst die Kiste mit der Startkarte zu suchen. Dann geht es los. Die Jagd auf den Schlüsseldieb dauert circa zwei Stunden und kann bis Montag, 31. August, jederzeit erfolgen. Bernadette Krötz rät den Teilnehmern, einen Schreibstift mitzubringen. (rusi)

