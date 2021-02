vor 52 Min.

Unternehmen klopfen Interesse an Glasfaseranschlüssen für Langweid ab

In Langweid können Privathaushalte bald kostenlos an ein Glasfaserkabel angeschlossen werden. Es gilt aber eine Bedingung.

Plus Zwei Unternehmen haben sich zusammengetan und klopfen in den nächsten Wochen ab, wie hoch das Interesse in Langweids Privathaushalten an einem Glasfaseranschluss ist.

Homeoffice oder Staustrecke? Top-Filme im Internet-Stream oder alte Schinken im Fernsehen? Videotelefonate mit den Enkeln oder allein zu Hause? In Langweid gibt's in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, über das die Bürgerinnen und Bürger mit Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen können.

Der erste Schritt auf dem Weg zum schnellen Glasfasernetz ist gemacht: Die beiden Telekommunikationsanbieter Deutsche Glasfaser und M-net haben für das gemeinsame Projekt eine Kooperationsvereinbarung mit der Kommunalverwaltung geschlossen. Jetzt ist die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in Langweid für einen der beiden Anbieter gefragt, damit der Glasfaserausbau umgesetzt werden kann.

Bis zum 31. Mai können sie einen Vertrag entweder mit Deutsche Glasfaser oder mit M-net abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Allerdings müssen dafür mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Langweid, Stettenhofen und Foret mitziehen. Wird diese Quote bis zum Stichtag erreicht, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege. Berücksichtigt werden alle Haushalte im Anschlussgebiet. Auch Nachzügler können noch angeschlossen werden – dann allerdings müssen diese die Anschlusskosten von derzeit mindestens 750 Euro selbst tragen.

Virtuelle Informationsabende erläutern das Angebot für Langweid

Ausführliche Informationen über den Netzausbau sowie den Projektverlauf gibt's auf digitalen Infoabenden – erstmals am Montag, 1. März, um 19 Uhr über die Videochat-Plattform Zoom. Alle Haushalte können sich entweder per Smartphone App oder über die Internetseiten www.deutsche-glasfaser.de/langweid beziehungsweise www.m-net.de/langweid in die Info-Veranstaltung einwählen.

Zudem werden Mitarbeiter der beiden Anbieter die Bürgerinnen und Bürger im geplanten Ausbaugebiet daheim besuchen und auf Wunsch beraten. (AZ)

