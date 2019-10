10.10.2019

Unternehmen stellen sich vor

Beim Tag der Ausbildung können sich Jugendliche Ausbildungsbetriebe ansehen. Nun kann man sich anmelden

Viele Fakten beeinflussen die Berufswahl: Man möchte gut verdienen, sozial abgesichert sein, einen sicheren Job haben. Und dabei sollte man auch noch auf sein Herz hören. Mit dem Tag der Ausbildung am 20. November will das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich in der Region Holwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen praxisnah über Berufe zu informieren.

Interessierte Schülerinnen und Schüler von der siebten bis zur elften Klasse können auf insgesamt 18 Touren regionale Unternehmer sowie Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen vor Ort kennenlernen und Einblick in Ausbildungsberufe erhalten – und das kostenlos und ganz bequem mit dem Bus.

In den vergangenen zwei Jahren wurde der Tag der Ausbildung von den Schülerinnen und Schülern der Region gut angenommen. Auch Landrat Martin Sailer übernimmt die Schirmherrschaft. Er sagt: „Der Tag der Ausbildung ist genau der richtige Einstieg, um sich über die zukünftige Berufswahl zu informieren. Ich wünschte, so ein Angebot hätte es schon damals gegeben, als ich mit der Schule fertig war.“

Brauer und Mälzer, Forstwirt, Hotelfachleute, Produktdesigner, Steuer- und Verwaltungsfachangestellte oder Fachinformatiker – die beteiligten Unternehmen stellen am Tag der Ausbildung eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten vor. Dabei können die teilnehmenden Jugendlichen die Ausbildungsleiter persönlich kennenlernen und sich bei den aktuellen Auszubildenden über die Anforderungen und Inhalte der jeweiligen Ausbildung informieren. Jeder Betrieb bietet je nach seinen Möglichkeiten an, etwas Praktisches zu erarbeiten, um Fähigkeiten bzw. Eignung für die jeweilige Ausbildung unter Beweis zu stellen.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. (AL)

Alle Informationen zu den Unternehmen, Touren, zum Ablauf und zur Anmeldung unter www.freiraum-zum-leben.de

Themen folgen