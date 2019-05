vor 45 Min.

Unternehmer gesucht

Tag der Ausbildung in Zusmarshausen

Mit dem „Tag der Ausbildung“ bietet das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster in Kooperation mit den Gewerbeverbänden Altenmünster, Welden und Zusmarshausen Jugendlichen bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle und einer ersten Berufsorientierung Unterstützung an. Gleichzeitig ermöglicht es den Unternehmen, sich und seine Ausbildungsberufe in heimischer Umgebung zu präsentieren.

An einem Tag können Schüler Einblick in viele regionale Unternehmen und deren Ausbildungsberufe erhalten. Mit diesem Projekt will das Entwicklungsforum ansässige Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden unterstützen und Jugendliche auf Ausbildungsmöglichkeiten im Raum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen aufmerksam machen.

Auch dieses Jahr wird der Aktionstag wieder in der Region Zusmarshausen sowie Altenmünster und Holzwinkel stattfinden – am Buß- und Bettag, 20. November. Aus diesem Grund lädt der Gewerbeverband Zusmarshausen am 16. Mai interessierte Unternehmer/-innen ein, die Aktion „Tag der Ausbildung“ kennenzulernen. (AL)

Der Infoabend findet am 16. Mai um 19 Uhr im Landgasthof Demharter statt. Interessierte Unternehmer/innen sind herzlich willkommen. Um Anmeldung unter ilek-hummel@vg-welden.de oder Telefon 08293/69921 wird gebeten.