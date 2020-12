12:00 Uhr

Unternehmerin aus Ellgau sorgt für sauberes Wasser in Afrika

Kinder in Magunga in Kenia freuen sich über das Wasser, das aus dem neuen Brunnen sprudelt.

Plus Marion Schmid lässt Brunnen für die Armen bohren. In Corona-Zeiten fließen die Spenden dafür spärlicher. Doch da gibt es ja noch die "Rainbow-Engel".

Von Rosmarie Gumpp

Sie strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie erzählt, was sie schon geschafft hat. Marion Schmid, die Geschäftsfrau aus Ellgau, gründete im Jahre 2014 unter dem Dach von World Vision ihre eigene Stiftung, den Rainbow Stiftungsfonds. Er soll Menschen in den ärmsten Ländern der Erde helfen und ein wenig Hoffnung schenken.

Ihre ersten Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt. In 2016 entstand eine Legehennenfarm mit 500 Hühnern in Dajabón in der Dominikanischen Republik, 2017 folgte der erste Trinkwasserbrunnen in Karemo (Kenia). 2018 entstand ein weiterer Brunnen in Mballa im Tschad.

Marion Schmid mit ihren selbst hergestellten Kunstwerken, die es ab sofort im Buchladen Elke Eser in Meitingen zu kaufen gibt. Bild: Dana Schmid

Dieser lebensnotwendige Wasserspender konnte nur aufgrund einer stattlichen Spende des jungen Unternehmers Max Eller aus Ostendorf gebaut werden. "Mit 1000 Euro unterstützte auch die Theatergruppe des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins dieses wertvolle Projekt“, erzählt Marion Schmid, und sie freut sich, dass es viele gute Menschen gibt, die ihr Herz und auch ihren Geldbeutel öffnen.

Ellgauer Unternehmerin Schmid forciert Brunnenbau in Kenia

Marion Schmid trieb für das Jahr 2019 einen weiteren Brunnenbau in Magunga (Kenia) voran. "Verschmutztes Wasser und mangelnde Hygiene sind die Hauptursachen für viele Krankheiten“, so die engagierte Stiftungsfonds-Gründerin. Sie ist Patin bei World Vision und unterstützt mit ihrem Ehemann und Tochter Dana fünf Patenkinder in Kenia, Kambodscha und der Dominikanischen Republik.

Der zweite Brunnen wurde in Mballa Tschad im Jahr 2018 gebaut. Bild: Marion Schmid Bild: Marion Schmid

Bereits die Eltern von Marion Schmid hatten die Idee, eine Stiftung zu gründen. Dies scheiterte damals am bürokratischen Aufwand. Die emsige Tochter Marion verwirklichte dieses Vorhaben dann tatsächlich im Jahre 2014. Das Ziel des Stiftungsfonds ist es, insbesondere den Zugang zu sauberem Trinkwasser in besonders betroffenen Gebieten zu fördern. Bis Ende 2020 soll der vierte Brunnen finanziert sein.

Er wird in Bwembwera im Nordosten von Tansania gebaut. Leider blieben in diesem besonderen Jahr 2020 viele Spenden aus, weil treue Unterstützer durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gerieten und sich um ihre existenziellen Probleme kümmern mussten. Jedoch Marion Schmid ist und bleibt zuversichtlich.

Die Herzen und Engel gibt es im Buchladen Eser in Meitingen

Die Finanzierung ihrer Projekte geschieht durch den Verkauf von Rainbow-Engeln und Rainbow-Herzen, die es als Taschen- und Schlüsselanhänger für fünf Euro pro Stück zu kaufen gibt. Neu sind in diesem Jahr Engel-Charms als Schmuckanhänger. Der Anhänger wird nach dem Kauf in ein Organzasäckchen verpackt und ein Hinweis zum Brunnenbau beigelegt.

Die in liebevoller Handarbeit selbst gefertigten Kunstwerke gibt es ab sofort im Buchladen Eser in der Schlossstraße in Meitingen käuflich zu erwerben. Der Verkaufspreis fließt zu 100 Prozent in den Brunnenbau, die Materialkosten übernimmt die Herstellerin selbst. "Ich stelle jeden Anhänger in liebevoller Kleinarbeit her, denn ich sehe diese als kleine Botschafter für eine gute Sache“ – so Marion Schmid. Verraten hat sie auch schon ihre Pläne für das anstehende Jahr 2021. In Rukoma/Tansania werden die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten, der fünfte Brunnen ist geplant, passend zu ihrer Lebensphilosophie: "Ich kann nicht die ganze Welt retten, aber dazu beitragen, dass sie ein wenig besser wird“.

