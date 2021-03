vor 20 Min.

Unterschiedliche Corona-Regeln in Stadt und Land: Das verunsichert

Plus Am Wochenende kann man im Landkreis Augsburg noch shoppen - zumindest mit Termin. In der Stadt Augsburg sind die meisten Geschäfte ganz geschlossen. Sinnvoll ist das nicht.

Von Philipp Kinne

Das Hin und Her nimmt kein Ende. Erst schließen, dann öffnen, dann doch wieder alles dicht und schließlich: Ja was eigentlich? Es ist kompliziert. Während die Geschäfte in der Stadt Augsburg weitestgehend geschlossen bleiben müssen, kann man im Landkreis zumindest noch mit Termin shoppen. Das mag die Händler im Augsburger Land freuen, sinnvoll ist diese Regel aber nicht.

Nur eine Frage der Zeit, bis die "Notbremse" im Landkreis Augsburg greift

Wohin sie führt, zeigt auf erschreckende Weise ein Blick in den Kreis Aichach-Friedberg. Zu Beginn der Lockerungen lag die Inzidenz dort unter dem Schwellenwert von 50. Aktuell heißt das: Shoppen ohne Termin. Die Folge war abzusehen. Massenhaft strömten die Kunden aus Augsburg und Umgebung zu Segmüller und Co. Man kann davon ausgehen, dass es damit bald wieder vorbei ist.

Denn mittlerweile steht auch der Kreis Aichach-Friedberg kurz vor der "Notbremse", genauso wie das Augsburger Land. Die wird weiter für Verwirrung sorgen. Und das in Zeiten, in denen ohnehin kaum einer mehr versteht, was gerade wo erlaubt ist und was nicht. Warum also nicht gleich einheitlichere Regeln für den Großraum Augsburg?

Lesen Sie dazu auch: Wird der Kreis Augsburg zur Einkaufsoase in Zeiten des Lockdowns?

Themen folgen