15.05.2019

Unterwegs auf Ganghofers Lausbubenweg oder im Wald

Bei der Naturwanderung nach Oberschönenfeld kommen die Teilnehmer auch an der kleinen „Ranch“ vorbei, am Damwildgehege dürfen die Tiere auch gefüttert werden.

Zwei Veranstaltungen finden am Wochenende statt

Zwei interessante Veranstaltungen gibt es am Wochenende von der Regionalentwicklung Augsburg Land (Real) West. Die Teilnahme ist bei beiden Aktionen kostenlos, es wird lediglich um eine kleine Spende gebeten.

Eine Naturwanderung in den Frühling mit Carola Prantl gibt es ab 14 Uhr durch das idyllische Schwarzachtal bis zur Abtei Oberschönenfeld. Bunte Blumenwiesen säumen den Weg am Waldrand, wo zahlreiche Bänke zu einer kleinen Rast einladen. Vorbei an einer kleinen „Ranch“, dem Damwildgehege (hier darf gefüttert werden), und einem kleinen, verwunschenen Waldsee erreichen die Teilnehmer Oberschönenfeld und können dort die Klosterkirche, das Naturpark-Haus oder den Spielplatz an der Schwarzach besuchen. Zum Abschluss wird im Klosterstüble eingekehrt. Alle Teilnehmer können ab Oberschönenfeld mit der Buslinie 605 nach Gessertshausen/Bahnhof zurückfahren. Treffpunkt ist am Bahnhof in Gessertshausen, die Wanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden.

Karl Högg führt ab 14 Uhr auf den Spuren der Ganghofer-Familie zu historischen Orten in Welden und wird Anekdoten zum Besten geben. Kinder und Familien können mit Rudi Zitzelsberger auf dem Ludwig-Ganghofer-Lausbubenweg bei fünf Stationen die Streiche des jungen Ludwigs nacherleben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Museums und Einkehr im Landgasthof Zum Hirsch. Treffpunkt ist am Rathaus Welden, Marktplatz 1. Dauer: ca. drei Stunden.

für alle Veranstaltungen bei Real-West sind unter der Telefonnummer 08236/962149 oder per Mail an info@realwest.de an möglich.

