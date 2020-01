18:30 Uhr

Unterwegs mit den Sternsingern in Gersthofen

Wo sie läuten, sind sie gerne gesehen, doch zuviel Weihrauch kann auch einige unliebsame Zwischenfälle bescheren.

Von Diana Zapf-Deniz

Von Haus zu Haus zogen am Sonntag und am Dreikönigstag in Gersthofen die Sternsinger, um Gottes Segen zu bringen. Dass sie dabei auch weltweite Friedensbringer sind und anderen Kindern helfen, macht ihre Mission neben der lieb gewonnenen Tradition zu einer weiteren Besonderheit. Gemeindereferent Christian Bauer der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen ist seit zwölf Jahren da und organisiert diese Aktion.

Die 20 Kinder und Jugendlichen treffen sich bereits am frühen Morgen im Oscar Romero Pfarrzentrum, um sich als Könige zu verkleiden, zu schminken und die Lieder und Texte nochmals zu proben. Sie sind voller Vorfreude auf den Tag. So wie Franziska Weckerle, die das zweite Jahr mit dabei ist: „Ich finde es gut, wenn andere Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns, durch unser Singen etwas bekommen.“ Bauer sieht es ebenso: „Kinder helfen Kindern. Das Motto ist dabei ,Segen bringen. Segen sein’.“ Es sei wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es viele Kinder gibt, die weder einen vollen Kühlschrank noch Spielsachen haben.

Nils Schiffer macht seit fünf Jahren mit: „Mir gefällt die Ämtertour richtig gut, wenn wir zur Polizei gehen und dort singen.“ Verena Hadwiger singt seit elf Jahren mit. Sie hilft den Jüngeren zudem beim Ankleiden und Schminken. Dass sie diesmal gleich fünf Gruppen bilden können, freut Bauer besonders: „Es ist super, dass sogar unsere 16- bis 18-Jährigen noch mit dabei sind.“

Die Sternsinger kommen in Gersthofen nur auf Einladung

Die Sternsinger kommen nur auf Einladung und führen etwa 90 Besuche durch. „Wo sie läuten, sind sie gern gesehen", sagt Bauer. Pro Gruppe ist eine Aufsichtsperson dabei, die gleichzeitig Fahrer ist, so wie Andreas Gebauer. Er unterstützt die Sternsinger und seinen Sohn Sebastian gerne. „Es ist immer wieder eine Herausforderung, alle drei Könige, den Sternträger und den Stern in einem Auto unterzubringen", sagt er und lacht. Zudem bekomme er den Weihrauchgeruch monatelang nicht mehr aus seinem Wagen. Gebauer nimmt das alles mit Humor und findet es schön, dass die Weihnachtszeit mit den Sternsingern noch mal auflebt.

Pfarrer Ralf Gössl begrüßt die Anwesenden in der Kirche Jakobus. Seine Ansprache geht wortwörtlich zu Herzen, denn er zeigt, wie oft das Wort Herz in unserer Sprache vorkommt und welche Bedeutung das Herz und die Liebe im christlichen Glauben haben. „Die Sternsinger gehen hinaus mit der Botschaft der Herzlichkeit Gottes in unsere Stadt Gersthofen. Lassen wir uns von der Herzlichkeit berühren“, wünscht Gössl der Gemeinde. Die Sternsinger sind während des Gottesdienstes zeitgleich auch Ministranten. Sie haben alle Hände voll zu tun. Eine Gruppe der Sternsinger geht dabei in die benachbarte Ulrichkapelle. Dort findet zeitgleich der Kindergottesdienst statt. Danach werden die Sternsinger feierlich ausgesandt, und ihr erster Weg führt sie ins Pfarrhaus.

Auch die Sternsinger selbst bekommen Spenden

Pfarrer Gössl und sein Team empfangen die Sternsinger freudig und haben ordentlich Spenden gesammelt, sodass die Kassen gleich gut gefüllt wurden. Außerdem bekamen die Kinder Süßigkeiten vom Pfarrer. „Manche Geber teilen die Spenden auch auf und möchten, dass ein Teil der Spende dem Kindermissionswerk gegeben wird und ein Teil den Kindern selbst“, weiß der Gemeindereferent und findet das auch gut so, dass die Kinder für ihren Einsatz etwas belohnt werden.

Am Ende des Tages wird alles, was die Sternsinger für sich bekommen, gerecht aufgeteilt. Familie Härle erwartet die Friedensbotschafter alljährlich. „Das hier ist mein Elternhaus und die Sternsinger kamen hier schon, als ich noch ein Kind war. Es ist für mich einfach Tradition, den Segen für unser Haus zu erbitten“, erzählt Kerstin Härle.

Ehemann Horst Härle zeigt auf die Krippe: „Auch hier haben wir die Figuren der Heiligen Drei Könige erst heute dazu gestellt.“ Caspar (Timo Schiffer), Balthasar (Raphael Schuster) und Melchior (Verena Hadwiger) sowie Sternträger Nils Schiffer singen ihre selbst gedichteten Strophen und der Fahrer spricht den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Der Segen enthält die ursprüngliche Bedeutung der Inschrift C+M+B. Während früher nur mit gesegneter Kreide auf Holztüren beschriftet wurde, gibt es heute Aufkleber.

Und dann passiert es. Aufgrund des vielen Weihrauchs geht glatt der Feuermelder im Flur los. Alle lachen. Nach einem ereignisreichen Vormittag treffen sich die Sternsinger wieder im Oscar Romero Haus. Sie freuen sich auf das gemeinsame Mittagessen und am Nachmittag werden sie weiter ziehen.

Wissenswertes zu den Sternsingern

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger" gibt es seit 1959 in Deutschland. Die Sternsingeraktion findet seit 1961 mit dem BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) statt.



Das Motto heißt heuer „Frieden! Im Libanon und weltweit!" Im Libanon leben etwa eine Million syrische Flüchtlinge. Der Libanon beheimatet damit, gemessen an seiner Einwohnerzahl, weltweit die meisten Flüchtlinge. Gezielt wird das Alwan-Programm unterstützt. Alwan ist Arabisch und heißt Farben. Dort lernen Kinder die Grundregeln friedlichen Zusammenlebens und die Vielfalt der Religionen.



Mit 1832 Projekten in 111 Ländern und einer Fördersumme von 67,8 Millionen Euro wurden im Jahr 2018 die Kinder unterstützt. Das Sammelergebnis der Sternsinger dabei war 48,8 Millionen Euro.



Echte Sternsinger haben einen Ausweis des Kindermissionswerks mit dem Stempel ihrer Pfarrei.



Das Dreikönigssingen kann auch in ökumenischer Offenheit durchgeführt werden, sodass katholische und evangelische Gemeinden sich zusammentun. Mitmachen können alle, ganz gleich woher sie kommen oder welcher Religion sie angehören.



