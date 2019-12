vor 8 Min.

Unterwegs zur Schneekönigin

DanceCenter No1 begeistert in Gersthofen mit einem „Polarexpress“

Von Diana Zapf-Deniz

Schöner hätte die Einstimmung auf Weihnachten nicht sein können! Mit einer brillanten Bühnenfassung des Fantasyfilms „Der Polarexpress“ mit Tom Hanks gelang es dem DanceCenter No1 aus Augsburg, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu versüßen.

In der Geschichte geht es um einen Jungen, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt und vor dessen Tür auf einmal der Zug namens Polarexpress steht. Rund 350 Eleven führten, in diesem Fall, ein zauberhaft dargestelltes Mädchen, wundervoll getanzt und gespielt von Sarah Vogelsang, an den Nordpol. Auf ihrer märchenhaften Reise begegnet sie Rudolph, der Mondfee, Weihnachtswichteln, Nordlichtern und tanzenden Schneeflocken.

Die beschwingte Musik mit den beliebtesten Songs zu diesem Fest riss die Zuschauer mit. Matteo Straub sorgte für eine großartige Überraschung, indem er nicht nur tanzte, sondern am Ende à la Frank Sinatra „Santa Clause Is Comin´ to Town“ stimmgewaltig auf die Bühne schmetterte. Er wird in der Ballettschule von Stefanie Schlesinger gesanglich gecoacht.

Das großartige Finale endete im Weihnachtsoratorium mit der herausragenden Elevin Julia Kohler. Ballettliebhaber kamen an diesem Nachmittag völlig auf ihre Kosten. Es gab nicht nur klassisches Ballett zu sehen, sondern auch Choreografien in Modern von Ballettdirektor István Németh mit seiner Ballett Company zu „Close Wacht“ von Agnes Obel und einem atemberaubenden Solo von Victoria Burghard. Als funkelnde Sternchen waren die Elevinnen der Musikschule Gersthofen mit dabei.

Das Publikum in der ausverkauften Stadthalle applaudierte lange vor Begeisterung.

