00:35 Uhr

Unvergessene Märchen aus Kinderzeit

Kinder und Senioren kommen zusammen

Im Rahmen der ersten Bayerischen Demenzwoche veranstalten die Malteser eine Märchenstunde unter dem Motto „Unvergessen – Märchen aus der Kinderzeit“ im Malteser-Therapie- und -Sinnesgarten in Steppach, Flurstraße 11a.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. September, von 17 Uhr bis 19 Uhr statt. In Zusammenarbeit mit dem Märchenzelt Augsburg werden altbekannte Märchen zum Besten gegeben, die Erwachsene mit und ohne Demenz sowie Kinder gleichermaßen erreichen. Zwischen den einzelnen Märchen gibt es kleine Aktionen wie beispielsweise Stockbrot am Lagerfeuer und die Gelegenheit, den Park und das Begegnungshaus, in dem die Tagesbetreuung für Menschen in der Frühphase der Demenz untergebracht ist, zu besichtigen.

Die Märchenstunde findet bei schönem Wetter im Park, bei Regen im Begegnungshaus statt. Infos bei der Malteser-Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz, Telefon 0821/4865190, oder bei den Fachstellen für pflegende Angehörige, 0821/25850-48. (AL)

