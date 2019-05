00:33 Uhr

Uraufführung in Kloster Holzen

Drei Frauen singen Liederzyklus von Meinrad Schmitt

Die Sängerinnen Barbara Mahler (Sopran), Ursula Maria Echl (Mezzosopran) und Ingeborg Purucker (Alt) fanden sich 2009 zum Vokalensemble Peu A Peu zusammen. Anlässlich ihres Jubiläums geben sie nun am 26. Mai um 17 Uhr ein besonderes Konzert in der Klosterkirche Holzen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Programm unter dem Titel „Ave Maris Stella“ ist der Gottesmutter gewidmet. Ein „Ave Maria“ von Zoltan Kodaly und der Hymnus „Ave maris stella“ aus dem 9. Jahrhundert gehören zum A-cappella-Teil des Konzertprogramms.

Ein besonderes Erlebnis wird für die Besucher sicherlich „Il sogno della Vergine“ für Fagott und Tasteninstrument. Meinrad Schmitt widmete diese „Variazioni ecclesiatici“ dem Fagottisten Wolfgang Zahn, der zusammen mit dem Komponisten dieses Werk zur Uraufführung bringen wird. Den Abschluss des Konzertes bildet eine weitere Uraufführung, ebenfalls von Meinrad Schmitt. „Stella maris“, ein Liederzyklus in sieben Teilen, entstand 2018 für das Vokalensemble Peu A Peu, das bereits mehrere Werke von Meinrad Schmitt in sein Repertoire aufnehmen durfte. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch Auszüge aus Rainer Maria Rilkes „Marienleben“, rezitiert von Renate Mechler-Schmitt.

Ein weiteres Konzert wird es am Samstag, 25. Mai, ab 19 Uhr als besondere Form der Maiandacht in der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt in Dillingen geben. (AL)

