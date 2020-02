vor 27 Min.

Uraufführung ist der musikalische Höhepunkt

Der Meitinger Männergesangverein Liederkranz wirkt im Una-Sancta-Chor mit. Neuer Vorstand gewählt

Die Uraufführung der von dem amerikanischen Komponisten Cormac O’Duffy vertonten Gefängnisgedichte von Max-Josef Metzger war das musikalische Highlight 2019 in Meitingen. Bei der Jahresversammlung des Meitinger Männergesangvereins Liederkranz stellte der Vorsitzende Theo Mauthe in seinem Jahresbericht daher besonders die Mitwirkung des Männerchores im Una-Sancta-Chor in den Blickpunkt. Der unerwartete Erfolg dieses tiefgehenden musikalischen Werkes war für die Aktiven und Zuhörer gleichermaßen ein eindrucksvolles bleibendes Erlebnis.

Theo Mauthe bedankte sich bei den Initiatoren, die die Premiere dieses nachhaltig wirkenden Liederzyklus ermöglichten. Sein besonderer Dank galt der Marktgemeinde Meitingen und Bürgermeister Michael Higl für die finanzielle und organisatorische Unterstützung.

Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm informierte über den Planungsstand des Hauses der Musik, wo auch die Bedürfnisse des Liederkranzes eingeflossen sind.

Die Tagesordnung der Versammlung enthielt auch die Neuwahl des Vorstands, des Beirats und der Kassenprüfer. Während die Spitze des Vorstands einstimmig im Amt bestätigt wurde, gab es im erweiterten Vorstand einige Änderungen. Josef Schiele übernahm etwa das Amt des Zweiten Kassenwarts, Albert Rieger wurde von der Versammlung zum Kassenprüfer und Ulrich Kazik zum Beisitzer gewählt.

Die Generalversammlung ist der würdige Rahmen für Ehrungen. Theo Mauthe überreichte den fördernden Mitgliedern Jochen Häussermann und Helmut Kaiser für ihre 40-jährige und Ulrich Ziegler für seine 60-jährige Mitgliedschaft die Urkunden des Vereines.

Das Sängerjahr 2020 wirft seine Schatten voraus. Am 23. Mai findet im Bürgersaal das traditionelle Chorkonzert statt, zu dem der Liederkranz den MGV Eintracht Ehingen als Gastchor eingeladen hat. Die Proben für dieses Frühlingskonzert sind bereits in vollem Gange. (AL)

Themen folgen