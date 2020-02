vor 34 Min.

Urgestein Hans Egger feiert in Langenreichen seinen 90. Geburtstag

Eine große Gratulantenrunde feiert beim „Multifunktionär“ den runden Geburtstag. Die Liste seiner Ehrenämter und Auszeichnungen ist lang.

Im Kreise zahlreicher Gratulanten feierte das Langenreicher Urgestein Hans Egger seinen 90. Geburtstag. Nach dem Krieg erlernte Egger im elterlichen Betrieb das Sattler- und Tapezierhandwerk. In beiden Berufszweigen schloss er die Meisterprüfung ab. Auf dem zweiten Bildungsweg legte er die Bankkaufmannsprüfung ab und war bis zur Rente Mitarbeiter der Raiffeisenbank Meitingen.

Viele Jahre war Egger Kassenwart beim Schützenverein „Gemütlichkeit“ Langenreichen. Mit Gattin Irene (geborene Sighart), die er 1957 in Langenreichen heiratete, hat er zwei Töchter, Marlies und Susanne sowie Sohn Michael.

Feuerwehrehrenkreuz in Silber und in Gold

Der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen, wo er Ehrenvorsitzender ist, trat er 1945 bei. 1957 wurde Egger zum Kommandanten und gleichzeitig zum Kreisausbilder im damaligen Landkreis Wertingen gewählt. Im Rahmen der Gebietsreform wurde Hans Egger als Kreisbrandmeister tätig und war sechs Jahre Inspektor. Er wurde mit dem deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber und in Gold sowie den Steckkreuzen des Freistaates Bayern in Silber und Gold ausgezeichnet.

Beim Schützenverein „Gemütlichkeit“ Langenreichen erhielt der 90-Jährige Ehrenabzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft. Auch der kirchliche Bereich lag Hans Egger immer am Herzen. So war er 30 Jahre Kirchenpfleger, wobei er sich besonders für die Anschaffung einer neuen Orgel sowie für die Renovierungen der Kirchen St. Nikolaus und St. Stefan einsetzte. Mehr als 60 Jahre wirkte er im Kirchenchor als Sänger und Dirigent und erhielt vom Amt für Kirchenmusik für 50 Jahre im Dienste die Auszeichnung „Musica sacra“. Hans Egger ist Gründungsmitglied der „Reichenbacher“ Musikanten und war Vorsitzender des Gartenbauvereins, bei dem er Ehrenvorsitzender ist.

Eine besondere Liebe von Hans Egger galt in früheren Jahren der Zithermusik. Zum Gratulantenkreis gehörte neben Josef John vom Pfarrgemeinderat auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl. (peh)

