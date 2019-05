vor 58 Min.

Urgestein des Gesangsvereins wird 90

Otto Zott aus Neuhäder konnte kürzlich sein neunzigstes Wiegenfest feiern. Der Jubilar wurde am 22. Mai 1929 in München geboren. Ins Augsburger Land zog es ihn kurze Zeit später, da die Mutter den Hof des verstorbenen Bruders übernehmen musste. Seine Geschichte erzählte der rüstige Rentner auch schon im Rahmen des Projektes „Die letzten Zeitzeugen“ von Christoph Lang und Michael Kalb. Sehr prägend für Zott war auch die Zeit im Männergesangsverein, dem er bereits am 1. Mai 1949 beitrat. Natürlich ließen es sich seine Gesangskollegen nicht nehmen, um dieses doppelte Jubiläum mit ihn zu feiern. Sie gratulierten mit einem Überraschungsständchen zum 90. Geburtstag und 70 Jahre Mitgliedschaft im Männergesangsverein. Dort war Zott von Beginn an zweiter und bis 1996 erster Dirigent. Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Edgar Kalb mit Gattin.

„Otto war fast 50 Jahre Chorleiter, hat das Liedgut in unserem Verein maßgeblich geprägt und dabei über die Jahrzehnte hinweg mit einer ansehnlichen Zahl von Sängern das traditionelle Liedgut in unserem Dorf gepflegt“, resümiert Vorsitzender Albert Höfele.

Jubilar Otto Zott war vom Überraschungsbesuch sichtlich gerührt, und dank der stillen Vorbereitungen seiner Frau Dora und Sohn Herrmann wurden anschließend alle noch zum Stehempfang eingeladen. (mick)

Themen Folgen