Uschi Faulhaber zaubert zuckersüße Meisterwerke

Uschi Faulhaber aus Diedorf backt die wildesten Kuchen und Torten. Uns hat sie ihr Geheimnis vom Schwarzwälder Zupfkuchen verraten.

Von Brigitte Mellert

Rote Rosen, farbige Tulpen und ihren eigenen Ehemann – es gibt kaum etwas, dass Uschi Faulhaber nicht aus Zucker erschaffen kann. Die 60-jährige Diedorferin ist leidenschaftliche Bäckerin und mit ihren Kuchen und Torten in ihrer Heimat schon „ein bunter Hund“, wie sie sagt. Heuer ist sie mit ihrem Rezept für einen Schwarzwälder Zupfkuchen wieder im Zuckerguss-Magazin. Wieder. Denn schon in der ersten Ausgabe unseres Backmagazins war Faulhaber dabei und erscheint seitdem regelmäßig mit eigens kreierten Rezepten darin.

Uschi Faulhabers Küche verrät schnell, dass sie ihr Handwerk versteht. Ein großes Rührgerät steht in der Ecke, und auch der Ofen ist noch nagelneu, erst am Vortag hat sie ihn bekommen. „Der alte hatte nicht mehr richtig geheizt, da sind mir die Macarons braun geworden“, sagt Faulhaber. Ein Malheur, das sie nicht hinnehmen will. Schließlich halte sie regelmäßig in ihrer Küche Backkurse ab, entsprechend repräsentativ müssten ihre Backwerke auch gelingen, betont Faulhaber.

Eigentlich ist die Bäckerin eine Zahnarzthelferin

Uschi Faulhaber ist keine gelernte Konditorin, auch wenn das ihre Kuchen vermuten lassen. Die 60-Jährige ist eigentlich Zahnarzthelferin und hat so lange in ihrem Beruf gearbeitet, bis ihre erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Das war vor 38 Jahren. Ihre zwei weiteren Kinder sind inzwischen 36 und 32 Jahre alt. Im Jahr 2000 kehrte sie für wenige Jahre in ihren alten Beruf zurück – bis vor elf Jahren ihr erster Enkel auf die Welt gekommen ist. Seitdem widmet sie sich voll und ganz ihrer Backleidenschaft.

Vor vier Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet als Vertreterin für eine Haushaltsfirma. „Mir macht es Spaß, immer neue Rezepte und Ideen auszuprobieren“, sagt sie. Ihre Familie und ihr Freundeskreis wissen ihre Backleidenschaft zu schätzen. Für Feiern, Hochzeiten oder Geburtstage kreiert sie immer wieder kleine Kunstwerke. Erst vor Kurzem hat sie ihre Enkelin zum Geburtstag mit einer Einhorntorte überrascht. Auch für Hochzeiten werde sie immer wieder gefragt, die Torte zu backen. Bei der Verzierung der Kuchen hilft der Bäckerin auch ihr alter Beruf, wie sie sagt: „Durch meine vorherige Arbeit habe ich noch immer ein sehr feines Händchen.“ Zwei ihrer Zuckerfiguren, eine Giraffe und ein Löwe aus dem animierten Film Madagaskar, zeigen es: Alle können ein einwandfreies Gebiss mit voller Zahnreihe aufweisen.

Ihre Enkel helfen beim Backen mit

Wenn Uschi Faulhaber zu Hause backt, darf auch ab und zu der Nachwuchs beim Backen mithelfen. „Mit meinem ältesten Enkel, der auch hier mit im Haus wohnt, backe ich gerne Weihnachtsplätzchen.“ Aber auch die anderen im Alter von zehn, acht und drei Jahren dürfen mitbacken. „Allerdings nur leichte Rezepte“, schränkt sie ein. Während sie redet, zeigt die 60-Jährige immer wieder auf ihrem Handy Fotos von ihren bisherigen Kuchen. Bunt verzierte Hochzeitstorten, saftige Obstkuchen mit bunten Beeren, ausladende, dreistöckige Torten mit farbenfrohem Fondant und filigranen Zuckerfiguren obendrauf. Das Spektrum von Faulhaber ist riesig. Vier Fotobücher, unzählige Handybilder und mehrere Homepages über ihre Rezepte zeugen von ihrer Leidenschaft.

Ihre Rezepte denkt sie sich selbst aus

Ihre Rezepte denkt sich Faulhaber selbst aus. „Ich fühle das“, sagt sie und schmunzelt. Ihre Familie sei ihre Leidenschaft nach all den Jahren gewohnt. Ihre Kreativität lebt sie nicht nur mit Kuchen aus. Auch in der Malerei hat sie inzwischen ihr Talent entdeckt – das nicht von ungefähr kommt. Sie sagt: „Mein Vater und mein Onkel sind Maler und Bildhauer. Mein Backtalent habe ich von meiner Mutter geerbt.“

Bei Faulhabers Leidenschaft für Torten und Kuchen ist klar, dass niemand für sie backen wird. „Das mache ich“, stellt sie klar. So hat sie ihren Geburtstagskuchen selbst gebacken: in der Form einer 60. Für ihren fünf Jahre älteren Ehemann, einen begeisterten Fischer, ließ sie es sich ebenfalls nicht nehmen, selbst an den Herd zu treten. So entstand eine Torte mit einer Schicht aus Zuckerguss, der einen Teich darstellen soll. Darauf thront ihr Mann mit einer Angel in der Hand. Dieser steht noch immer in einer Vitrine im Wohnzimmer. Direkt neben einer roten Rose.

