vor 8 Min.

Usterbachs Bürgermeister greift tief in die Tasche

Max Stumböck (links) hat dem Musikforum Ustersbach ein Klavier im Gedenken an seine verstorbene Frau Brigitta gespendet. Die Übergabe des Instruments verfolgten (von rechts) Gabi Kögel-Schütz, Gabriele Wolff, Bernhard Schmid, Eva Schaller, Anne Braun sowie Anja Völk.

Max Stumböck spendet ein Bechstein-Klavier im Andenken an seine 2010 gestorbene Frau. Es soll auch von der Schule und dem Kindergarten genutzt werden

Von Siegfried P. Rupprecht

Daran gab es nichts zu deuteln: Das bisherige Klavier im Musikforum Ustersbach hatte seine besten Jahre hinter sich. Deutlich nagte der Zahn der Zeit an dem Instrument. Vor einigen Monaten widersetzte es sich sogar beharrlich einer ordentlichen Stimmung. Kurzum: Von einem soliden Stück für Unterricht und Konzert war das Piano meilenweit entfernt. Jetzt ist die Situation eine ganz andere: Ein wertvolles Klavier, neu und glänzend, steht in einem der Übungsräume in der Grundschule und lockt zur musikalischen Bildung.

Das Instrument ist eng mit Bürgermeister Max Stumböck verbunden. Mitwirkende des Musikforums waren zu ihm gekommen und äußerten ihren Wunsch nach einer Klavier-Neuanschaffung. „Ich habe dies mit großem Interesse zur Kenntnis genommen“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Ein Termin war schnell gefunden, um nach Augsburg in das C. Bechstein Centrum zu fahren. Mit dabei waren die Musiklehrerinnen Anne Braun, Melissa Geh, Eva Schaller und Gabi Kögel-Schütz. Sie alle ließen sich dort von den Klavieren und Flügeln verzaubern.

Eine Premiummarke im Blick

Schnell stand das eine und andere Objekt in der näheren Auswahl. Schließlich blieben sie an dem Instrument einer Premiummarke hängen. Für eine Informationsfahrt eine gute Basis: Die Fachfrauen wussten, was für den Unterricht im Musikforum notwendig war.

Den stolzen Betrag des Klaviers im Blick, fragte Anne Braun in die Runde, wie solch ein Prachtstück bezahlt werden könne. Die Gemeinde habe ja dafür wohl keine Finanzmittel. Die Bezahlung sei kein Problem, sagte plötzlich Stumböck. Fragende Augen waren auf ihn gerichtet. „Ich habe einen Spender gefunden“, sagte er schmunzelnd, und meinte sich selbst. Aber nicht der Bürgermeister, sondern der Privatmann, wie er nachdrücklich betonte. „Ich schenke das neue Klavier der Gemeinde Ustersbach im Gedenken an meine 2010 verstorbene Frau Birgitta“, betonte er.

Eng mit der Musik verbunden

Birgitta Stumböck war im Beruf und in ihrer Freizeit eng mit der Musik verbunden. Als Musiklehrerin am Ringeisen-Gymnasium in Ursberg gelang es ihr, Schüler nicht nur zu motivieren, sondern zu begeistern. Auf ihr Betreiben ging auch das Musikforum zurück, das sie 2008 initiiert hatte.

Das Instrument werde der Musikpflege vor Ort viele Jahre und Jahrzehnte dienen, sagte Stumböck. Es sei nun Eigentum der Gemeinde und solle für die Belange des Musikforums, der Schule und des Kindergartens sowie für Chöre und alle weiteren musikalischen Darbietungen verwendet werden. Und nach einer kleinen Pause ergänzte er: Er freue sich, dass die Klänge des Klaviers stets an seine verstorbene Frau erinnern werden.

Ein vielfältiges und vor allem wohnortnahes Angebot

Das Musikforum Ustersbach wurde 2008 aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich das Unterrichtsangebot zu einem nachhaltig genutzten Bestandteil der kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde gemausert. Ziel des Musikforums ist, Kindern ein vielfältiges und vor allem wohnortnahes Angebot an musikalischer Bildung zu ermöglichen.

Das Musikforum ist allerdings keine Musikschule in der herkömmlichen rechtlichen Form. Die Kommune stellt jedoch Übungsräume in der Grundschule am Schulweg 2 bereit. In begründeten Einzelfällen kann die Gemeinde auch einen Zuschuss zu den Unterrichtskosten gewähren.

Themen Folgen