Gutes Trinkwasser kostet Ustersbach 1,6 Millionen Euro - mindestens

Plus Brunnen sind vor Ort die Stützpfeiler der öffentlichen Wasserversorgung. Aufgrund ihres Alters entsprechen sie nicht mehr dem heutigen Stand der Technik.

Die geplante Trinkwasseraufbereitungsanlage für den Brunnen 5 in Ustersbach kommt langsam in Fahrt. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte der Fachplaner des Augsburger Ingenieurbüros Sweco, Tobias Kostenzer, unter anderem die aktuelle Entwurfsplanung und die aktuelle Kostenberechnung vor. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass der Gemeinde damit eine teure Investition bevorsteht.