Ustersbach

vor 18 Min.

Knappe Finanzen: Ustersbach dreht an der Gebührenschraube

Die Grundsteuer wird für Hausbesitzer in Ustersbach bald teurer.

Plus Um die angespannte Finanzlage etwas zu verbessern, erhöht Ustersbach die Hebesätze der Grundsteuern. Auch bei Wasserversorgung und Abwasser steigen die Kosten.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden in der Gemeinde Ustersbach wohl steigen, und das rückwirkend zum 1. Januar 2021. Definitiv erhöhen sich auch die Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Januar 2022. Zudem müssen sich Hundebesitzer in Zukunft auf eine höhere Steuer für ihre Vierbeiner einrichten. Doch diese soll erst für 2023 in Angriff genommen werden. Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung war darüber hinaus die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts.

