Landwirt des Jahres: Markus Zott aus Ustersbach gewinnt mit seinem Haferdrink

Plus Der Landwirt aus Ustersbach wird mit dem Ceres Award ausgezeichnet. Mit seinem Konzept ist ihm der Sieg in der Kategorie "Geschäftsidee" gelungen.

Von Matthias Schalla

Markus Zott aus Ustersbach hat es geschafft. Der Landwirt hatte sich wie berichtet mit seinem Haferdrink "Bayernglück" um den Ceres Award in der Kategorie "Geschäftsidee" beworben und es bis ins Finale geschafft. Der Preis, der in diesem Jahr zum 8. Mal verliehen wird, gilt als besonders hohe Auszeichnung in der deutschen Landwirtschaft. Ebenfalls aus dem Augsburger Land ins Rennen gegangen war Martin Grob aus Allmannshofen in der Kategorie "Junglandwirt". Auch er hatte es bis ins Finale geschafft. Nun fand in Berlin bei einer festlichen Gala die Preisverleihung statt.

