Neuer Betrieb soll Arbeitsplätze in Ustersbach sichern

Plus Südwestlich der Dinkelscherbener Straße will eine Landwirtsfamilie auf 3,7 Hektar eine Anlage mit fünf Silos mit einer Höhe von 30 Metern errichten.

Die Gemeinde Ustersbach soll ein „nicht alltägliches Projekt“ erhalten, das den Standort stärke und gleichzeitig Arbeitsplätze vor Ort sichere. So bezeichnete Architekt Gerhard Glogger aus Balzhausen den von ihm bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellten Vorentwurf zum Plangebiet „Sonstiges Sondergebiet südwestlich der Dinkelscherbener Straße“.