Ustersbach will wieder sein eigenes Wasser fördern

Die Gemeinde besitzt bereits ein Grundstück, doch das liegt im Trinkwasserschutzgebiet. Der Neubau wird daher teuer. Günstiger sind hingegen die neuen Urnengräber im Friedhof Mödishofen.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte und der Trinkwasseraufbereitungsanlage für den Brunnen 5 stehen der Gemeinde Ustersbach zwei teure Investitionen bevor. Für letzteres Projekt stellte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Fachplaner des Augsburger Ingenieurbüros Sweco, Tobias Kostenzer, die Vorplanung vor. Da sich der favorisierte Standort im Trinkwasserschutzgebiet befindet, seien allerdings erhöhte Anforderungen an die Bauausführung gerichtet, so der Experte.

Aktuell stellt sich die örtliche Trinkwasserversorgung als Notsituation dar. Die Brunnen 1 und 2 werden derzeit zurückgebaut, der Brunnen 3 ist vom Netz. Die vollständige Trinkwasserversorgung erfolgt durch einen Notverbund mit dem Zweckverband Staudenwasser. Ziel sei, schnellstmöglich eigene Wasserförderungen wiederherzustellen, erläuterte Kostenzer. Dazu müsse der Brunnen 5 mit einer neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage und Brunnen 3 als Rückfallebene ausgerüstet werden.

Grundstück befindet sich bereits im Besitz der Gemeinde

Der favorisierte Standort für den Neubau der Anlage befindet sich in direkter Nähe zum Brunnen 5 an der Wiesenstraße, jedoch innerhalb der Trinkwasserschutzzone. Ein großer Pluspunkt sei, dass sich das Grundstück bereits im Besitz der Gemeinde befinde, verdeutlichte Bürgermeister Willi Reiter. „Für die erforderlichen Verbindungsleitungen ist nur ein minimierter Eingriff notwendig“, ergänzte Fachplaner Tobias Kostenzer. Die vom Wasserwirtschaftsamt dafür vorgebrachten Auflagen seien erfüllbar.

Der Sweco-Vertreter machte auch auf die Nachteile einer eventuellen Standortverschiebung aufmerksam: unter anderem Mehraufwand für Rohrleitungs- und Kanalbau, Planung und Baukosten sowie das Fehlen der Grundstücksverfügbarkeit. Kostenzer legte zudem für die Zukunft eine Grobauslegung der Anlage vor. Er prognostizierte jährlich eine gemeindliche Versorgung von rund 126.000 Kubikmeter und eine mögliche Wasserlieferung von 100.000 Kubikmeter an den Zweckverband Staudenwasser, also eine Gesamtsumme von circa 226.000 Kubikmeter. Dabei solle der Brunnen 5 mit der Aufbereitungsanlage auch alleine die komplette Versorgung stemmen können, so der Fachplaner.

Netto-Gesamtkosten betragen rund 1,63 Millionen Euro

Das dafür entstehende Gebäude mit Erd- und Obergeschoss für Wasserbehälter, Pumpen, Rohrleitungen und Technik misst rund 13 mal 18 Meter. Es verfügt wegen des anstehenden Grundwassers über keinen Keller. Weiter wird ein Abwassersammelbecken errichtet. Es ist an die Mischwasserkanalisation über eine doppelwandige Druckleitung angebunden. Die Netto-Gesamtkosten für die Anlage bezifferte Kostenzer auf rund 1,63 Millionen Euro. Hauptbrocken sind der Ingenieur- und Rohrleitungsbau mit circa 542.000 Euro, die Verfahrenstechnik mit knapp 538.000 Euro und die Elektrotechnik mit 252.000 Euro.

Weitere Themen der Sitzung waren die Ersatzbepflanzungen für abgestorbene Bäume in der Schwalben- und Drosselstraße sowie die Errichtung von Urnengräbern im Friedhof Mödishofen. Vergleichbar zur Wasseraufbereitungsanlage sind die Kosten dafür überschaubar. Grünplaner Hans Marz aus Dinkelscherben sprach bei den zehn einzusetzenden Kornelkirschen und Säulenbirnen inklusive Bodenaustausch, Pflasterung und Sanierung des Wurzelbereichs von rund 7000 Euro.

Für die acht Urnengräber mit Betonröhren und der Möglichkeiten zur Aufstellung von Stelen an der Westseite der Aussegnungshalle des Mödishofer Friedhofs errechnete Marz Kosten in Höhe von circa 12.000 Euro. Dabei soll ein kleiner gepflasterter Platz mit 15 Quadratmetern entstehen. Zur Auflockerung empfahl der Planer unter anderem die Pflanzung eines kleinkronigen Baumes. Diesen Baum stellten die anwesenden Vertreter der Kirchenverwaltung allerdings infrage. Der Platz dafür sei zu eng, meinten sie. Der Gemeinderat sprach sich knapp mit 6:5-Stimmen der vorgelegten Planung aus.

