Ustersbach

vor 3 Min.

Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft für Ustersbach aus?

Plus Die Gemeinde Ustersbach will in Zukunft nachhaltige Energie beziehen. Möglichkeiten dazu wären grüner Wasserstoff und Biomethan. Was es damit auf sich hat.

Von Siegfried P. Rupprecht

Damit Ustersbach auch für die Energiezukunft gut aufgestellt ist, lud Bürgermeister Willi Reiter im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung Sylke Schlenker-Wambach ein. Sie ist im Kommunalkundenmanagement des Unternehmens Erdgas Schwaben tätig und präsentierte Konzepte zur zentralen, umweltfreundlichen Energieversorgung von Baugebieten und Wohnquartieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

