Ustersbach feiert mit „seinem“ Dominic Loy

Der frisch geweihte Priester hältin seiner Heimatgemeinde Ustersbach seinen ersten Gottesdienst – eine logistische Herausforderung für den Ort.

Von Siegfried P. Rupprecht

Nach 53 Jahren hat Ustersbach wieder einen Neupriester. Damals feierte Edmund Gleich in der Mariengrotte Primiz. Nun zelebrierte Dominic Loy, dessen Elternhaus in Mödishofen steht, auf dem Freigelände des Ustersbacher Forums seinen ersten feierlichen Gottesdienst als frisch geweihter katholischer Priester.

Die Kirchenverwaltungen Ustersbach und Mödishofen sowie der Pfarrgemeinderat hatten bereits vier Tage vorher mit bis zu 50 Helfern Zelte, Buden, Erfrischungsstationen und eine Küche aufgebaut sowie das Altarzelt mit Blumen und Girlanden geschmückt. „Für uns eine logistische Herausforderung“, umriss Sabine Gaßner.

Rund 800 Personen wohnten der Feier bei, darunter viele Personen des öffentlichen Lebens, aber auch Abordnungen der Vereine und Institutionen. Rund 90 Ministranten, viele Priester aus der Region und Fahnenabordnungen sorgten mit ihren Talaren, Messgewändern, Uniformen und Trachten für ein buntes Bild. Zum feierlichen Einzug intonierte die Harmoniemusik Maingründel unter der Leitung von Manfred Übele „Herr, ich bin dein Eigentum“. Zum Bittruf entfaltete die „Missa Antiqua“ einen aparten Wechsel zwischen dem Blechbläserensemble und dem Projektchor der Pfarreiengemeinschaft.

Zusammenhalt in Ustersbach erlebt

„Keiner geht den Weg der Nachfolge Jesu alleine“, meinte dann auch Dominic Loy in seiner Primizbroschüre, die reißende Abnahme fand. Darin verdeutlichte er, dass er im Rahmen der Vorbereitungen auf Priesterweihe und Primiz in Ustersbach und Mödishofen Gemeinschaft und Zusammenhalt noch einmal neu erlebt habe. Als Beispiele seiner Heimatverbundenheit nannte er unter anderem die Primizschale. Der Entwurf stammte von Walter Dochtermann, der nach dem Krieg in Mödishofen aufwuchs und ein Spielkamerad des Großvaters des Primizianten war. Die Kelchwäsche wurde von Mutter Evelyn Loy gestickt. Das Primizkreuz wurde von einem Schreiner aus Mödishofen gestaltet. Von der dortigen Kirche St. Vitus kam der Primizalter. Das Primizgewand war ein Geschenk der Pfarreiengemeinschaft, die 150 Jahre alte Primizkrone die Gabe eines in Ustersbach wirkenden Priesters.

Die Predigt hielt Domkapitular Regens Michael Kreuzer. Er war von 1994 bis 2006 Pfarrer in Ustersbach. Der Leiter des Augsburger Priesterseminars ging auf das Besondere der Seelsorger ein, auf deren Schwierigkeiten und die Erwartungen der Gläubigen.

Viele Primizbesucher kannten schon den Neupriester. Ihr Sohn sei mit ihm in die Schule gegangen, erzählte Margit Schmid. Bei Gislinde Müller war es die Tochter. Für Wilhelm Hampp war der Primizbesuch eine Selbstverständlichkeit und „tief vom Glauben“ gespeist. Der 65-jährige Johann Fendt fand den Gottesdienst „schön, feierlich und bewegend“. Loy machte beim Primizsegen auf das Besondere aufmerksam: „Der Segen eines Neupriesters ist mit einem so genannten ,vollkommenen Ablass’ verbunden, ein Privileg, das der Papst Primizianten gewährt.“

Pfarrfest schließt sich in Ustersbach an

Nach der Feier ging es mit dem Pfarrfest weiter. Abgerundet wurde der Tag mit einer Dankandacht in der Pfarrkirche St. Fridolin. Die Pfarreiengemeinschaft habe die Primiz seit Monaten geplant und organisiert, blickte Loy anerkennend zurück. „Deren Euphorie hat mich immer wieder begeistert.“ Ihre kluge und umsichtige Arbeit habe diesen Festtag erst möglich gemacht.

Loys Werdegang ist ungewöhnlich: 1989 geboren, wuchs er im Ustersbacher Ortsteil Mödishofen auf. Nach der Ausbildung zum Fachinformatiker machte er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte Theologie und Philosophie. Ab 2017 durchlief er das Diakonatspraktikum in der Pfarrei St. Ulrich und Afra in Augsburg. 2018 wurde er zum Diakon geweiht. Ab September tritt Loy in der Stadtpfarrkirche und Basilika St. Lorenz in Kempten eine Kaplanstelle an.

