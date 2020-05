vor 50 Min.

Ustersbach schwört sich auf die Zukunft ein

Bei der ersten Sitzung werden die neuen Gemeinderäte und Bürgermeister vereidigt. Bürgermeister Willi Reiter spricht wegen Corona von schlechten Startvoraussetzungen und richtet einen Appell an das Gremium

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen wirbelten den örtlichen Gemeinderat gehörig durcheinander. Aus dem Stand heraus holten die Aktiven Bürger Ustersbach (ABU) fünf Sitze im Gremium. Kontinuität war allerdings bei der Wahl zum Zweiten und Dritten Bürgermeister angesagt. Hier blieb alles beim Alten. Bernhard Schmid ( CSU/Bürgerliste) wurde in geheimer Wahl zu Willi Reiters Stellvertreter gewählt, Anja Völk (ABU) zur Dritten Bürgermeisterin.

Dabei nutzte Bürgermeister Reiter die mehr als dreistündige Sitzung in der neuen Wahlperiode nicht nur, den ausgeschiedenen Gemeinderäten zu danken und ihnen Engagement, Sachverstand und richtungsweisende Entscheidungen zu attestieren. Er erinnerte in seiner Rede auch an den kommunalen Ist-Stand. „Wir haben eine solide Wasserversorgung auf die Beine gestellt“, betonte Reiter. Auch der Blick in die Zukunft könne sich sehen lassen. Im Spätsommer sei die Auslieferung des neuen Feuerwehrfahrzeugs geplant. Als wichtige Zukunftsprojekte stünden der Neubau des Kindergartens und die Gemeindeentwicklung an.

Dennoch würde die neue Legislaturperiode unter schlechten Voraussetzungen starten, meinte er. „Die Corona-Krise wird uns zurückgehende Steuereinnahmen und wahrscheinlich auch höhere Arbeitslosenzahlen vor Ort bescheren.“ Er forderte den neuen Gemeinderat deshalb auf, die kommenden Aufgaben mit großem Optimismus anzupacken. „Trotz allem lassen wir uns nicht von Resignation und Stillstand leiten“, appellierte Reiter an das Gremium.In diesem Zusammenhang forderte Reiter mit Nachdruck alle Gemeinderäte auf, fraktionsunabhängig Meinungen und Entscheidungen einzubringen. Erfolgreiche Kommunalpolitik vor Ort lebe von dieser Richtlinie und nicht von Fraktionsdenken, sagte er.

Bei der Abarbeitung der 17 Punkte umfassenden Tagesordnung half diesmal tatkräftig Geschäftsstellenleiter Alexander Bastian von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gessertshausen mit. Neben der Wahl und Vereidigung des Zweiten und Dritten Bürgermeisters standen auch die Eidesformeln für die fünf neuen Gemeinderäte - Andreas Birle, Angelika Fischer, Angelika Ortner, Marina Repansky und Claudia Seldschopf - an. Bei den Bürgermeistervertretern Bernhard Schmid und Anja Völk wurden die im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen berücksichtigt, um Transparenz und demokratische Struktur im Gremium zu wahren.

Viel Zeit investierten die Ratsmitglieder in den Erlass einer Geschäftsordnung. Hier entstanden lebhafte Diskussionen und Wortbeiträge, unter anderem über die Ladungsfrist von sechs Tagen zur nächsten Gemeinderatssitzung, die Einsetzung eines beschließenden Bauausschusses und über die Notwendigkeit eines offiziellen Ausschusses oder Runden Tisches im Bereich Kinder und Jugendliche.

Kürzer entwickelte sich der Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts. Bei diesem Punkt votierte der Gemeinderat einstimmig für die Erhöhung des Sitzungsgeldes um zehn Euro sowie für eine monatliche IT-Pauschale in Höhe von fünf Euro.

Die restliche Tagesordnung befasste sich ausschließlich mit Personalien. So wurden als Mitglieder in die Gemeinschaftsversammlung der VG Bernhard Schmid (Vertreter Markus Kohler) und Anja Völk (Vertreterin Martina Repansky) bestellt, als Vertreter im Schulverband Ustersbach/Dinkelscherben Claudia Seldschopf (Ersatz Andreas Birle).

Dem Bau- und Umweltausschuss gehören künftig Markus Kohler (Vertreterin Angelika Fischer), Christian Braun (Vertreter Hubert Hillenbrand), Andreas Birle (Vertreter Bernhard Schmid), Martina Repasky (Vertreterin Anja Völk) und Claudia Seldschopf (Vertreterin Andrea Braun) an. Der Finanzausschuss setzt sich zusammen aus Angelika Fischer (Vertreter Thomas Kögel) und Angelika Ortner (Vertreterin Claudia Seldschopf).

Den wichtigen Rechnungsprüfungsausschuss füllen Thomas Kögel (Vertreterin Angelika Fischer), Hubert Hillenbrand (Vertreter Andreas Birle) und Andrea Braun (Vertreterin Angelika Ortner). Geleitet wird der als Vorsitzender von Thomas Kögel (Vertreterin Andrea Braun).

Die Gemeinde handelte auch in Bezug auf den demografischen und gesellschaftlichen Wandel hin zu einer deutlich älter werdenden Bevölkerung. Als Bindeglied dazu ist Claudia Seldschopf als Seniorenbeauftragte tätig. Marina Repasky, Angelika Ortner und Markus Kohler vertreten wiederum die Interessen der Kinder und Jugendlichen.

