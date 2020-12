vor 50 Min.

Ustersbach sperrt nun doch den Feldweg an der Eisbühlstraße

Plus Eltern der Ustersbacher Kita sollen an der Entscheidung beteiligt werden. Ebenfalls eine Entscheidung ist in Sachen Einkaufsbus nach Fischach gefallen.

Von Siegfried. P. Rupprecht

Der im Juli vom Gemeinderat gefasste Beschluss für ein Durchfahrtsverbot auf dem Feldweg in der Verlängerung der Eisbühlstraße wird jetzt umgesetzt. Darauf verständigte sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung. Weitere Themen waren die Einstellung der wöchentlichen Busfahrmöglichkeit nach Fischach und die Teilnahme an der Förderung von Glasfaseranschlüssen für die Grundschule.

Nachdem im Zuge des Erlasses eines Durchfahrtsverbots für den Feldweg die Verkehrssituation bei der Kindertagesstätte St. Fridolin an der Eisbühlstraße als Problempunkt auftrat, hatte die Gemeindeverwaltung die dafür zuständige Polizeiinspektion Zusmarshausen um eine Stellungnahme gebeten. Bereits im Vorfeld vertrat das Hauptamt des Rathauses die Meinung, dass die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs nur nach baulicher Umgestaltung möglich sei.

Eltern sollen in Usterbach zu Sperrung des Feldwegs befragt werden

Diese Einschätzung wurde auch von der zuständigen Fachaufsichtsbehörde am Landratsamt gestützt. Dort hieß es, dass die Verkehrsregelung der bereits bestehenden Tempozone 30 als richtige und ausreichende Anordnung für die örtliche Situation erachtet werde. Auch die Polizei schloss sich dieser Argumentation an. Ergänzend fügte sie hinzu, dass bei einer Unfallrecherche in den letzten fünf Jahren dort keine Unfälle festzustellen waren.

In diesem Zusammenhang schlug Gemeinderätin Angelika Ortner (ABU) vor, noch vor der Sperrung des Feldwegs an die Eltern der Kita-Kinder einen Fragebogen zu verteilen, um deren Meinung zur Lage einzuholen und Ideen abzufragen. Unterstützung erhielt sie von ihrer Gruppierungskollegin Martina Repasky. Sie meinte, dass ohne dieser Elternbeteiligung bei der Durchsetzung des Durchfahrtsverbots eine Verhärtung der jetzigen Situation eintreten könne.

Am alten Kita-Standort kein Geld mehr in die Hand nehmen

Die Opposition, unterstützt von Bürgermeister Willi Reiter, warnte, dass man sich bei einer derartigen Aktion auf brüchiges Eis begebe und Erwartungen schüren könne. Sowohl Reiter als auch Markus Kohler (CSU/Bürgerliste) verdeutlichten mit Nachdruck, dass man am alten Kita-Standort kein Geld mehr in die Hand nehmen und alles in den Neubau investieren wolle. Christian Braun erinnerte daran, dass der Kita-Standort schon immer schlecht gewesen sei. Nun gelte es endgültig, das Durchfahrtsverbot im Zuge des Feldweges umzusetzen.

Der Beschluss lautete schließlich, den Erlass auf Sperrung des Feldwegs aufzuheben. Das Votum dazu lautete 6:6-Stimmen. Bei Stimmengleichheit war der Antrag abgelehnt. Das heißt: Die Aufhebung des Durchfahrtsverbots wird abgelehnt, die Sperrung damit durchgesetzt. Zuvor wurde vereinbart, dass die Jugendbeauftragten der Gemeinde für die Kita-Eltern einen Fragebogen erstellen sollen.

Die Busfahrt nach Fischach wird es nicht mehr geben

Einstimmig wurde dagegen beschlossen, die wöchentlich am Freitag durchgeführte Busfahrt nach und von Fischach aus Kostengründen ab 2021 nicht mehr anzubieten. Die ungedeckten Kosten der Einkaufsfahrt hatte bisher die Gemeinde übernommen. „In letzter Zeit haben konstant aber nur drei Fahrgäste das Angebot genutzt“, berichtete der Bürgermeister. Dadurch seien der Kommune monatliche Kosten von fast 300 Euro entstanden. Nun soll mit den bisherigen Fahrgästen Kontakt aufgenommen und diesen eine Mitfahrgelegenheit beim bereits bestehenden Seniorenfahrdienst angeboten werden. Damit wäre die Möglichkeit des Einkaufens in Fischach oder in einer anderen Nachbargemeinde weiterhin sichergestellt, so Willi Reiter.

Der Freistaat Bayern gewährt Zuschüsse zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen für Schulen. Der Gemeinderat in Ustersbach beschloss, an diesem Förderverfahren für die Grundschule im Forum (Bild) teilzunehmen Bild: Siegfried P. Rupprecht

Ebenfalls ohne Gegenstimme votierte der Gemeinderat, am Verfahren zur Förderung von Glasfaseranschlüssen für die Grundschule teilzunehmen. Er beauftragte die Verlegung eines erforderlichen Ausbaus vom Verteilerknotenpunkt an der B300/Bergstraße in die Schule im Forum. Der Eigenanteil belaufe sich derzeit auf rund 11.000 Euro, bezifferte der Leiter des Bauamts, Andreas Sauer. Dafür werden Finanzmittel in den Haushalt 2021/2022 eingeplant.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen