Ustersbacher Feuerwehr will Gerätehaus umbauen

Plus Brandschützer informieren den Gemeinderat in Ustersbach über ihre Pläne am Feuerwehrgerätehaus. Ein Kommando zurück gibt es bei der Satzung zu den Abstandsflächen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Feuerwehr Ustersbach will umbauen. Der stellvertretende Kommandant Stefan Biber informierte den Gemeinderat über die erforderlichen Bauarbeiten im Feuerwehrgerätehaus. Dafür wollen die Brandschützer ehrenamtliches Engagement einbringen.

Dafür erhielten sie Lob von Bürgermeister Willi Reiter. Dieser Einsatz sei keineswegs selbstverständlich, betonte er. Die Auslieferung des neuen Löschfahrzeugs steht außerdem unmittelbar bevor. Das Gremium billigte ohne Gegenstimme auch den von der Freiwilligen Feuerwehr vorgelegten Beschaffungsantrag. Danach sollen insbesondere persönliche Ausrüstungsgegenstände wie Schutzanzüge, Lederstiefel und Atemschutzmasken gekauft werden. Der Kostenrahmen dafür beträgt rund 10.800 Euro.

Neuer Beschluss zu Abstandsflächen in Ustersbach

Der Gemeinderat hob den unlängst gefassten Beschluss über eine eigene Abstandsflächensatzung wieder auf. Es sei übersehen worden, dass sich mit der Neuerung der Bayerischen Bauordnung auch die Grundlagen der zur Berechnung der Abstandsfläche notwendigen Gebäudeteile maßgeblich geändert haben, so Bürgermeister Willi Reiter.

Der Mitverfasser der neuen Bayerischen Bauordnung, Michael Fäustlin aus Gessertshasuen, erklärte dem Gremium die Problematik bei Erlass einer eigenen Satzung. Dies würde bei Bauherren vor allem bei kleinen schmalen Baugrundstücken dazu führen, dass diese Flächen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt bebaubar seien. Das könne zu Schadenersatzansprüche führen, machte der Referent aufmerksam. Er empfahl daher dingend, in diesem Fall den gesetzlichen Vorgaben zu folgen und keine eigene Satzung zu erlassen. Der Gemeinderat folgte schließlich den Ausführungen des Referenten und votierte einstimmig für die Berechnung gemäß der neuen Bayerischen Bauordnung.

Einfriedung eines Grundstücks stört den Nachbarn

Einmal mehr musste sich das Gremium mit Einfriedungen befassen. Diesmal wurde für ein Baugrundstück an der Panoramastraße nachträglich unter anderem eine isolierte Befreiung für einen mit 1,5 Meter Höhe errichteten Maschendrahtzaun beantragt. Gegen diese Einfriedung hatte ein angrenzender Nachbar bei der Gemeinde widersprochen.

In diesem Zusammenhang gab die Verwaltung zu bedenken, dass noch neun Bauplätze innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Süd II vorhanden seien. Sollte Befreiungen zugestimmt werden, hätte dies Bindungswirkung für alle zukünftigen gleichen Fälle. Nach eingehender Beratung sprach sich der Gemeinderat mit 7:5 Stimmen dafür aus, dass die Einfriedung mit Maschendrahtzaun zum gemeindlichen Weg errichtet werden dürfe.

Weiter führte Willi Reiter aus, dass die Brunnen I und II beim alten Pumpenhaus und beim Brunnen V zurückgebaut werden müssen, da eine weitere Nutzung ausgeschlossen sei. Mit dem Rückbau sei eine Firma aus Zusmarshausen beauftragt worden.

Rohrbruch in der Brunnenstraße in Ustersbach

Darüber hinaus informierte der Gemeindechef über einen Rohrbruch in der Brunnenstraße vom 1. auf den 2. Februar. Dadurch habe in fast ganz Ustersbach und Mödishofen das Wasser ohne Vorankündigung abgestellt werden müssen. Doch bereits am frühen Morgen gegen 7 Uhr habe der Rohrbruch provisorisch abgedichtet werden können. "Leider musste zur endgültigen Schadensbehebung das Wasser nochmals für rund zwei Stunden abgesperrt werden", so Reiter. Bei dieser Gelegenheit trug Zweiter Bürgermeister Bernhard Schmid seine Befürchtung vor, dass hier Handlungsbedarf am gesamten Leitungsabschnitt bestehe. An dieser Leitung seien in letzter Zeit vermehrt Schäden aufgetreten. Gemeinderätin Angelika Ortner regte in diesen Fällen an, den Informationsfluss an die Bürger zu verbessern. Der Bürgermeister entgegnete, dass eine Information darüber ab 9 Uhr auf der Homepage der Gemeinde eingestellt gewesen sei.

Angelika Ortner war es auch, die sich nach dem Stand des Haushalts für das Jahr 2021 erkundigte. In der zweiten Februarhälfte, falls der Lockdown beendet sei, finde eine Finanzausschusssitzung mit der Vorberatung des Etats statt, meinte dazu Reiter.

