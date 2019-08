vor 3 Min.

V-Partei will ein Friedensfest für das Augsburger Land

Augsburg schläft am Donnerstag aus und nur wenige Meter hinter der Stadtgrenze ist ein ganz normaler Arbeitstag. Lässt sich das ändern? Und wenn ja, wie?

Von Maximilian Czysz

Wer in Augsburg arbeitet, darf heute ausschlafen und feiern. Anders ist es einige Meter weiter über der Stadtgrenze: Im Augsburger Land muss gearbeitet werden. Damit soll in Zukunft Schluss sein. Die V-Partei³ wünscht sich ein gemeinsames Friedensfest von Stadt und Land.

Die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer begründet ihren Vorschlag damit, dass sich die Verhältnisse seit 1650 geändert haben. Damals war gerade der Westfälische Frieden geschlossen worden, der den Menschen nach dem 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) wieder ein Stück Sicherheit gab. In Augsburg wird mit dem Hohen Friedensfest auch an die Unterdrückung der Protestanten im 30-jährigen Krieg gedacht.

Viele Bürger wünschen sich einen gemeinsamen Feiertag

Für den Bundesvorsitzenden der V-Partei³, Roland Wegner, ist Augsburg mit dem Umland in den vergangenen Jahrzehnten baulich zusammengewachsen. Wegner: „Wer im Landkreis Augsburg wohnt, sei es etwa in Neusäß, Gersthofen, Königsbrunn, Gablingen oder Stadtbergen, wohnt in Augsburg.“ Viele Bürger der Stadt Augsburg arbeiten im Landkreis und umgekehrt und würden sich deshalb einen gemeinsamen Feiertag wünschen.

In einem Brief an Landrat Sailer regt die Partei an, dass sich das Landratsamt ein Konzept überlegen soll, um in Zukunft einen gemeinsamen Feiertag zu begehen. Doch das ist nicht so einfach.

Es müsste ein Gesetz geändert werden

Die Entscheidungskompetenz liegt nicht beim Landkreis. Das Feiertagsrecht fällt in die Gesetzgebungskompetenz der Länder. Der Gesetzgeber muss bei der Gestaltung des Feiertagsrechts eine Vielzahl von Gesichtspunkten und Interessen gegeneinander abwägen, zum Beispiel der Kirchen und der Arbeitgeber. Damit das Friedensfest auch im Landkreis zum Feiertag wird, müsste ein Gesetz geändert werden. Im politischen System des Freistaates können Gesetze grundsätzlich so entstehen: Auf dem Weg über die parlamentarische Gesetzgebung (Landtag) oder auf dem Weg der Volksgesetzgebung (also über Volksbegehren und Volksentscheid).

Der Dreißigjährige Krieg und das Augsburger Friedensfest 1 / 8 Zurück Vorwärts Der unter dem Namen Dreißigjähriger Krieg bekannte Konflikt dauerte von 1618 bis 1648 und wurde größtenteils auf dem Gebiet des HeiligenRömischen Reichs deutscher Nation ausgetragen. Seine Brutalität, die lange Dauer, das unsägliche Leid der Zivilbevölkerung und die mit demK rieg einhergehenden Hungersnöte und Seuchen stellte alles bis zu diesem Zeitpunkt Dagewesene in den Schatten und entvölkerte manche Landstriche zu über 66 Prozent. (Quelle: www.dreissigjähriger-krieg.de)

Das heute unter dem Namen Westfälischer Friede bekannte Ereignis bezeichnet alle zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober abgeschlossenen Friedensverträge und somit das Ende des Dreißigjährigen Krieges.

Neben Gebietsansprüchen wurden auch politische und religiöse Fragen abschließend gelöst. So wurde der katholische und der evangelische Glaube, wie bereits im vorangegangenen Augsburger Religionsfrieden, vollkommen gleichgestellt.

Das Friedensfest wird in Augsburg seit dem Jahr 1650 immer am 8. August gefeiert. Das Friedensfest geht zurück auf die Zeit, in der die Anhänger des katholischen Glaubens und die Protestanten um ihre Ansprüche rangen. Augsburg hatte damals im Zuge der Reformation festgelegt, dass Katholiken und Anhänger der Confessio Augustana gleichberechtigt, und alle Ämter in der Stadt paritätisch zu besetzen seien. Dies wurde 1555 in einem als "Augsburger Religionsfriede" bekannt gewordenen Reichsgesetz noch einmal bekräftigt.

Das änderte sich im Dreißigjährigen Krieg, als das katholische Stadtregiment am 8. August 1629 alle evangelischen Kirchen schließen und die Prediger ausweisen ließ. 14 Jahre lang war für die Protestanten ein Gottesdienst in Augsburg so nur unter freiem Himmel möglich. Die Wende brachte erst wieder der Westfälische Friede von 1648. Die Reichsstadt Augsburg erhielt wieder die konfessionelle Parität.

Die evangelische Bevölkerung der Freien Reichsstadt Augsburg feierte dann am 8. August 1650 ihr erstes Hohes Friedensfest zum Dank dafür, dass ihr wieder volle Religionsfreiheit garantiert war.

Traditionell wird beim Friedensfest am 8. August auf dem Augsburger Rathausplatz die Friedenstafel aufgebaut, an der sich Menschen aller Nationalitäten und Religionen zusammensetzen, miteinander reden und essen.

2019 wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck die Feierlichkeiten zum hohen Friedensfest am 8. August in Augsburg eröffnen. Lesen Sie dazu auch: Programm zum Friedensfest 2019: So feiert Augsburg zwei Wochen lang (bo/AZ)

Zuletzt wurde ein neuer Feiertag vor zwei Jahren zum Gesetz: In Bayern wurde aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums im Jahr 2017 der Reformationstag am 31. Oktober 2017 einmalig zum gesetzlichen Feiertag bestimmt.

Zwei Augsburger hatten einen Antrag gestellt

Das Hohe Friedensfest wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar im Jahre 1950, zum gesetzlichen Feiertag. Zwei Augsburger hatten einen Antrag gestellt. Seit 2018 ist das Augsburger Hohe Friedensfest „Immatrielles Unesco-Kulturerbe“ Es ist außerdem als einziger städtischer Feiertag in Deutschland anerkannt.

