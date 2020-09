vor 2 Min.

VHS-Vortrag zum Altmühl-Panoramaweg

Von seiner siebentägigen Wanderung und den historischen Stätten entlang des Altmühl-Panoramawegs berichtet am Donnerstag, 8. Oktober, der Referent Josef Heinrich in einem Beamervortrag in der Parkschule. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Coronabedingt ist ein Besuch des Vortrags nur nach Anmeldung bei Claudia Leicht, Vhs Rathaus Stadtbergen möglich, telefonisch von 10 bis 12 Uhr unter 0821/2438-182 oder per E-Mail unter leicht@stadtbergen.de. (AL)

