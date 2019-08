vor 17 Min.

Vandalismus am Bahnhof Gessertshausen häuft sich

Mit zahlreichen Sachbeschädigungen am Bahnhof in Gessertshausen muss sich aktuell die Polizei beschäftigen.

Von Matthias Schalla

Mit zahlreichen Sachbeschädigungen am Bahnhof in Gessertshausen muss sich aktuell die Polizei beschäftigen. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende ein weißes Golf-Cabriolet massiv angegangen wurde (wir berichteten), ist es nun zu weiteren Zerstörungen gekommen.

Auf mindestens 1000 Euro beziffert die Polizei in Zusmarshausen den Schaden an einem Mercedes, der am Dienstagmorgen zwischen 0.00 und 9 Uhr in einem Hofraum an der Dorfstraße in Gessertshausen abgestellt war. Das Auto weist massive Dellen im Bereich der A-Säule und am Dach auf Höhe der Fahrerseite auf.

Einen weißen Motorroller völlig zerstört

Nur wenige später ist es ganz in der Nähe erneut zu einer massiven Sachbeschädigung gekommen. Die Tat muss nach Auskunft der Polizei zwischen Dienstagabend, 18.50 Uhr, und Mittwoch, 6.35 Uhr, passiert sein. Diesmal haben die Randalierer einen weißen Motorroller der Marke Sanyang völlig zerstört. Das Zweirad war ebenfalls am Bahnhofsparkplatz an der Bahnhofstraße geparkt. Diverse Fahrzeugteile lagen noch am Abstellort, der Roller selbst wurde eine abschüssige Böschung am Bahndamm hinuntergeworfen. Die Tat passierte nur unweit der Stelle, wo zuvor die anderen Beschädigungen erfolgten.

Noch ermittelt werden müssen eventuelle Sachbeschädigungen an Fahrrädern, die am Fahrradabstellplatz des Gessertshauser Bahnhofs gestanden waren.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wichtig sei dabei, dass auch Schäden, die bislang noch nicht angezeigt wurden, der Polizeiinspektion in Zusmarshausen gemeldet werden, damit sich ein besseres Bild der Gesamtlage abzeichnet. „In diesem Zusammenhang bitten wir um entsprechende Zeugenhinweise“, sagt Polizeichef Raimund Pauli. Verdächtige Wahrnehmungen oder Personen sollten daher unverzüglich der Polizei gemeldet werden. (thia)

Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

