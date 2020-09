vor 48 Min.

Vandalismus an sechs Autos: Polizei sucht Zeugen in Kutzenhausen

In Kutzenhausen zerkratzten Unbekannte am Montagabend mehrere Autos. Dabei richteten sie hohen Sachschaden an.

Zerstörungswütige Unbekannte verursachten am Montagabend, 28. September, hohe Sachschäden: In der Birkenstraße und Eichenstraße in Kutzenhausen verkratzen sie nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sechs Fahrzeuge. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17 und 19.40 Uhr, wobei die Täter möglicherweise mehrmals an den Tatort zurückkehrten und weitere Autos beschädigten. Der verursachte Schaden beläuft sich bisher auf 7800 Euro, die Polizei Zusmarshausen bittet um weitere Hinweise. Telefon: 08291 18900. (AZ)

