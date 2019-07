vor 46 Min.

Vanessa Mai und Angelo Kelly treten auf

Beim Kult(ur)Sommer auf Schloss Scherneck stehen zwei Veranstaltungen an

Auf Schloss Scherneck steht der Kult(ur)Sommer an. Für die Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Den Auftakt macht am Samstag, 20. Juli, die Schlagersängerin Vanessa Mai. Für alle ihre Alben wurde die 25-Jährige bislang laut einer Mitteilung mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit ihrem aktuellsten Album „Regenbogen“ katapultierte sich die Künstlerin an die Spitze der deutschen Charts. Ihr Erfolgsrezept ist ihre ungebrochene Leidenschaft für das, was sie tut: „Singen, Tanzen, Schwitzen, Emotion – einfach die Seele auf die Bühne legen, mit euch feiern, lachen, das Leben genießen: ich liebe es“, schrieb Vanessa ihren Fans auf Facebook. In ihren Shows sind Lichteffekte, neue Choreografien, Tänzer und Akrobatik zu sehen.

Tags darauf – am Sonntag, 21. Juli – verwandelt sich die Bühne in eine grüne Insel: Angelo Kelly & Family präsentieren irische Klänge. Angelo, seine Frau Kira, die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William nehmen das Publikum mit auf eine Reise über die Grüne Insel. Mit traditionellen, aber auch neuen Songs vom Erfolgsalbum „Irish Heart“, welches auf die Nummer zwei der deutschen Album-Charts eingestiegen ist, präsentieren sie dem Publikum „ihr“ Irland musikalisch. Bei der Irish-Summer-Tour wird die Familie von original irischen Musikern unterstützt, die die Stimmung eines Irish Pubs auf die Open-Air-Bühne bringen. (AL)

Karten gibt es unter anderem bei unserem Servicepartner, Der Buchladen in der Bahnhofstraße 8 in Gerst- hofen, Telefon 0821/491042, bei Eventim/CTS unter 01806/570070 und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter folgenden Adressen: www.eventim.de und www.konzertbuero-augsburg.de

Themen Folgen