Vanessa Neigert aus Gersthofen muss "Let's Dance" verlassen

Plus Die Gersthoferin Vanessa Neigert fliegt schon am ersten Tag aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Das Urteil des Jurors Joachim Llambi war vernichtend.

Von Diana Zapf-Deniz

Was für ein Drama am vergangenen Freitagabend bei der 14. Staffel von " Let's Dance": Schon bei der ersten Show flog Vanessa Neigert, das Schlagersternchen aus Gersthofen, raus. Dabei hatte die 28-Jährige jahrelang dafür gekämpft, bei der RTL-Tanzshow mit dabei zu sein. Das Urteil des Jurors Joachim Llambi war vernichtend. Wäre es nach den Jurypunkten gegangen, hätten Mickie Krause und Malika Dzumaev gehen müssen, denn das Tanzpaar bekam sieben Punkte, während Neigert und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel neun Punkte erhielten.

Neigert, die erst vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Mutter wurde, stand bildhübsch in einem pinkfarbenen Kleid auf dem Parkett. Doch warum musste es gleich ein Salsa sein? Von den insgesamt 14 Paaren bekamen nur Neigert und Ionel sowie Rúrik Gíslason und Renata "Granata" Lusin diesen Tanz aufgedrückt. Dem isländischen Fußballer und "Tanz-Schnuckel" Gíslason konnte jedoch nichts passieren, denn er ergatterte bei der Kennenlernshow die Woche davor das goldene Ticket (Wildcard) und konnte ohnehin nicht rausfliegen. Klar lagen zwischen seinem Auftritt und Neigerts Welten und er erlangte zu recht mit 24 Punkten die höchste Wertung an diesem Abend.

Gersthoferin Vanessa Neigert überzeugt die Jury bei "Let's Dance" nicht

Die Darbietung der einstigen " Deutschland sucht den Superstar (DSDS)"-Teilnehmerin zu Gloria Estefans Song "Tres Deseos" wirkte dagegen hölzern und steif. Ihren Oberkörper lehnte sie stets nach hinten, weg von ihrem Partner, als wäre ihr die Nähe zu Ionel unangenehm. Diesen Eindruck erweckte sie bereits im Training. Ionel forderte sie zum Flirten auf und mahnte stets, dass der Blickkontakt fehle. Vielleicht hätte sie einfach mehr Zeit zum Warmwerden gebraucht. "Bin halt eine, die etwas länger braucht", bestätigt sie im eingespielten Videoclip.

Die Gersthoferin Vanessa Neigert überzeugte die Jury beim RTL-Format Let`s Dance nicht. Bild: Tv now / Stefan Gregorowius

"Du hast sehr gute Momente gehabt", lobte sie Jorge González. Motsi Mabuse dagegen sah durchaus Potenzial: "Ich zweifle nicht an dir. Du schaffst das." Llambi wetterte: "Mickie Krause war ein Vulkan an Bewegung gegen dich. … Sei froh, dass Katia Convents, die die Kleider hier macht, dir ein Fransenkleid gibt, damit sich überhaupt was bewegt." Moderator Daniel Hartwich meinte zu Vanessa trocken: "Ich habe das Gefühl, du hast den Herrn Llambi irgendwie sauer gemacht." Victoria Swarovski, in einem vorhangähnlichen fliederfarbenen Kleid, nahm das Tanzpaar nach dieser harten Kritik liebevoll in Empfang: "Bei mir hat das Lust auf Sommer, Sonne und Strand gemacht."

So reagieren die Fans von Vanessa Neigert in den sozialen Medien

In den sozialen Medien kommentieren die Fans ganz unterschiedlich über das Aus von Vanessa Neigert. "Die ist ja eigentlich voll süß. Sie ist halt ein bisschen schüchtern", "Das ist so schade und ungerecht, dass ein Mickie Krause weiterkommt und auch ein Kai Ebel. Die haben viel schlechter getanzt. Aber haben halt mehr Fans" und "Ich finde es verdient, dass sie ausgeschieden ist. Es sah manchmal so aus, als würde sie der Choreo hinterher- tanzen. Sympathisch kam sie auch nicht rüber, eher selbstverliebt".

Gemeinsam mit Ex-Monrose-Star Senna Gammour und Formel-1-Reporter Kai Ebel musste Vanessa Neigert am Ende der Show zittern. Die Zuschauer hatten entschieden, dass Neigert gehen solle. Sie bekam die wenigsten Anrufe. Neigert saß fassungslos da, während Tanzpartner Alexandru Ionel sie in den Arm nahm.

