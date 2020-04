11:35 Uhr

Vater und Sohn gehen in Gersthofen auf Mann los

In Gewalttätigkeiten artete ein Streit in Gersthofen aus (Symbolbild)

In Gersthofen artete ein Streit aus. Worum es dabei ging, konnten die Beteiligten am Ende auch nicht mehr sagen.

Ausgeartet ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Leipziger Straße in Gersthofen ein Streit zwischen drei Männern. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gingen zwei Männer, Vater (58) und Sohn (28), auf ihren 40-jährigen Kontrahenten los und schlugen ihn, so die Darstellung der Polizei. Schließlich mischte sich in die Auseinandersetzung noch eine 39-jährige Frau ein. Auch sie bekam daraufhin Schläge ab.

Die Polizeistreifen konnten den Tumult schnell auflösen. Alle vier Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Ursache des Konflikts konnte vor Ort aufgrund der erhitzten Gemüter nicht herausgefunden werden. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen folgen laut Polizei. (AZ)

